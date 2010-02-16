به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در گفتگو با ستاد خبری هفدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها درباره این جشنواره گفت: تولیدات مراکز استان‌ها روند رو به رشدی دارد و می‌توان گفت امید بخش است. هر سال تعداد آثاری که از مراکز استان‌ها از شبکه‌های سراسری روی آنتن می‌رود، افزایش می‌یابد و این نشان‌دهنده کیفیت آثار مراکز استان‌ها است که به استانداردهای برنامه سازی نزدیک شده‌اند.

وی در ادامه افزود: حتی آثار مراکز استان‌ها قابل رقابت با تولیدات سراسری است. البته مراکز استان‌ها باید توجه کنند تا ظرفیت‌های خود را حفظ کرده و روند رو به رشدی داشته باشند، چرا که تولیدات استانی تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی را باید طی کنند. شبکه‌های استانی امروز روی ماهواره قرار دارند. بنابراین ارتقای کیفی نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما خاطرنشان ساخت: برای ارتقای تولیدات استانی باید کیفی‌سازی مورد توجه قرار بگیرد و در اولویت برنامه‌های مدیران و برنامه سازان باشد. توجه به امر پژوهش نباید فراموش شود، چون تولیداتی که مبتنی بر تحقیقات باشد، مسلماً به نتایج مطلوبی می رسند.

وی یکی دیگر از اولویت‌های استان‌ها را تربیت هنرمندان بومی برشمرد و گفت: تهیه آثار فاخر در استان ها به این معنی نیست که از هنرمندان تهرانی استفاده شود، بلکه باید از توانایی‌های هنرمندان بومی بهره برد.

قائم مقام سازمان صدا و سیما یکی دیگر از وظایف مراکز استان ها را حفظ مخاطبان فعلی و جذب مخاطب جدید ذکر کرد و گفت: نظام تشویق یکی از کارهای جدی در امر کیفی سازی است. همچنین چابک‌سازی باید مورد توجه قرار بگیرد. امیدوارم تولیدات استانی به جایگاه بالایی برسند تا بتوانیم به اهداف خود برسیم. ما تمدن فرهنگی غنی داریم که می توانیم با زبان هنر آن را به تصویر بکشیم و توانمندی های ایران را نشان دهیم.

وی در پاسخ به این سئوال که همه مراکز استان ها به یک اندازه تجهیزات فنی ندارند، در ارزیابی آثار مراکز استان ها چگونه به این مسئله توجه می کنید، گفت: از محل اعتبارات مجلس شورای اسلامی 150 میلیارد تومان برای نوسازی تجهیزات فرسوده سازمان صدا و سیما اختصاص یافت که ما به همه استان ها امکانات خوبی به لحاظ فنی داده‌ایم، حتی در بازدید مدیران از شبکه دنا مشخص شد تجهیزات فنی این استان از شبکه تهران که شبکه پایتخت است، بیشتر است.

قائم مقام سازمان صدا و سیما ادامه داد: توجه به آثار مراکز استان‌ها همیشه مورد تاکید جناب آقای مهندس ضرغامی است. من به مدت سه سال در معاونت امور مجلس و استان های صدا و سیما مشغول بودم و در این مدت سعی کردیم کیفیت را در اولویت‌های خود قرار دهیم تا شاهد آثار مناسبی باشیم. یکی از محورهای دولت نهم و دهم هم توجه به استان ها بود و تجهیزات خوبی در اختیارشان قرار گرفته است.

دارابی خاطرنشان ساخت: در حال حاضرهم استان های محروم تولیدات مناسبی ارائه کردند که قابل رقابت با استان های بزرگ است. جشنواره مراکز استان ها محل رقابت خوبی برای مراکز استان‌ها است. علاوه بر آن هنرمندانی که در جشنواره رتبه بیاورند مورد تشویق های مادی و معنوی قرار می‌گیرند.

وی در پایان اشاره کرد: 12 اثر از ایران به مرحله فینال جشنواره ABU راه یافت که دو اثر برگزیده شدند. این دو اثر از استان خراسان شمالی و زنجان بود و این نشان دهنده رشد کیفی آثار مراکز استان ها است. امروز نگاه جدی به آثار مراکز استان ها داریم و این تولیدات در ساعت طلایی از شبکه های سراسری پخش می شود. همچنین موسیقی های محلی به دفعات از شبکه های مختلف پخش می شود. ما فرهنگ غنی در مراکز استان ها داریم و باید از طریق تولیدات استانی آنها را نشان دهیم.