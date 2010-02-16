هیلاری کلینتون از ریاض هم "نه" شنید/ سیگنالهای مبهم از ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی درخواست هیلاری کلینتون از عربستان برای تشویق چین در راستای همکاری در تحریم بیشتر ایران وزیر خارجه آمریکا با پاسخ نه ریاض روبرو شد.

کلینتون از عربستان خواسته بود با دادن اطمینان به چین در تامین نیازهای نفتی آن کشور، دولت پکن را به همکاری در تحریم بیشتر ایران تشویق کند.

سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه با رد این درخواست گفت، مقامات چین برای تصمیم درباره مصالح خود نیاز به هیچ پیشنهادی از عربستان سعودی ندارند.

الفیصل که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آمریکایی خود در ریاض صحبت می کرد، گفت: چینی ها مسئولیت خودشان را به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی دارند و آنها نیازی به پیشنهاد عربستان برای اینکه چه باید انجام دهند ندارند.

وزیر خارجه عربستان در گفتگو با کلینتون تاکید کرد، ثبات و امنیت در خاورمیانه تنها با وجود صلح و آرامش در ایران امکان پذیر است.

کلینتون روز دوشنبه با هدف جلب حمایت کشورهای خاورمیانه در زمینه برنامه های واشنگتن و متحدانش علیه ایران سفر خود را به این منطقه آغاز کرد.

تلاش آمریکا در حالی صورت می گیرد که دولت چین با اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران خواهان ادامه تلاشهای دیپلماتیک و گفتگو برای رسیدن به توافق با تهران بر سر برنامه هسته ای این کشور شده است.

کلینتون در پایان سفر خاورمیانه ای خود به قطر و عربستان در حالیکه با عدم همراهی اعراب روبرو شد اما وی مدعی شد که نتایج سفرش موفقیت آمیز بوده است.