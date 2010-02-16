بسته "امنیت غذایی" تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، بسته "امنیت غذایی" به این موضوع میپردازد که با هدفمندشدن یارانهها، کدام کالاهای غذایی و بهداشتی که در سبد مصرفی خانوار قرار دارد، باید مورد حمایت قرار گیرند.
در این بسته بر حمایت از اقشار ضغیف و کم درآمد جامعه برای حمایت کالایی و بهداشتی تاکید شده است، پیش از این کارگروه تحول اقتصادی دولت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را ملزم کرده بود تا بسته "امنیت غذایی" را تدوین و به این کارگروه ارائه کند.
محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با تائید این خبر، به خبرنگار مهر اعلام کرد: این بسته در دستور کار جلسات آتی کارگروه تخصصی تحول اقتصادی دولت قرار دارد.
وی بسته "امنیت غذایی" را یکی از بسته های مرتبط با هدفمندسازی یارانهها عنوان و ابراز امیدواری کرد بسته "امنیت غذایی" به زودی در کارگروه تحول اقتصادی دولت بررسی و تصویب شود.
در همین حال، وزارتخانههای صنایع و معادن و کشاورزی بستههای حمایتی از صنعت و کشاورزی را تدوین کرده و بررسیها در این باره در کارگروه تحول اقتصادی دولت ادامه دارد.
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