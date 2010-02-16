نیروگاه در برزخ ماندن و نماندن/ انتقال مصالح از محل نیروگاه خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، روز گذشته پیمانکار ساخت نیروگاه خرم آباد با استفاده ار تعطیلی روز شهادت امام رضا(ع) در حرکتی عجیب اقدام به تخلیه مصالح و تجهیزات از محل نیروگاه خرم آباد کرد تا شبهه انتقال نیروگاه خرم آباد از این استان به یکی دیگر از استانهای کشور شدت بگیرد.

پس از اطلاع از حمل تجهیزات و امکانات از محل نیروگاه خرم آباد خبرنگار مهر در محل نیروگاه حضور یافت تا علت این امر را از مسئولان نیروگاه جویا شود که با وجود اصرار های فراوان از حضور خبرنگار مهر در محل پروژه ممانعت شد و هیچ کدام از مسئولان نیروگاه نیز حاضر به پاسخگویی نشدند.

تجهیزاتی که چهار سال پیش آمد و امروز برگشت

این در حالیست که برخی از رانندگان تریلی هایی که برای حمل تجهیزات و مصالح در محل حضور داشتند از انتقال این مصالح به محل پروژه نیروگاه اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه خبر دادند.

یکی از رانندگان تریلی های حاضر در محل به خبرنگار مهر گفت: به دستور پیمانکار پروژه که شرکت "فراب" است امروز حدود پنج تریلی مصالح و تجهیزات را از محل نیروگاه خرم آباد به محل نیروگاه کرمانشاه بردند و در حال حاضر نیز سه تریلی در داخل محوطه نیروگاه مشغول بارگیری است.

این راننده که اهل شهر خرم آباد است از این موضوع ابراز تاسف کرد و گفت: لرستان به عنوان یکی از استانهای با نرخ بالای بیکاری و کمتر توسعه یافته بیش از هر استان دیگری نیازمند پروژه های بزرگ و مادر است که متاسفانه زمزمه انتقال این طرح نیز به گوش می رسد.

وی ادامه داد: چهار سال پیش همین مصالح و تجهیزات را من با ماشین خودم به محل نیروگاه خرم آباد آوردم و امروز باید این مصالح را از خرم آباد به کرمانشاه انتقال دهم.

"آه" برای پروژه ای که از دست می رود

تاسف این شهروند خرم آبادی از این موضوع خود حکایت از نگرانی های مردمی دارد که سالهاست پروژه های مهم خود را از دست رفته دیده اند تا برای آنها فقط "آه" بکشند و امروز باید نام نیروگاه را نیز کنار نام پتروشیمی از دست رفته لرستان قرار داد تا پس از گذشت سالها بازهم مورد خطاب کودکان این استان به خاطر انتقال این پروژه باشیم.

مجوز ساخت پروژه نیروگاه خرم آباد به منظور تامین بخش اعظمی از برق مورد نیاز کشور در سال 84 صادر شد و قرار بود این پروژه ظرف مدت زمان 36 ماه به بهره برداری برسد.

این در حالیست که این پروژه امروز نه تنها به بهره برداری نرسیده است بلکه مباحثی برای انتقال این صنعت مادر به یکی از استانهای همجوار به گوش می رسد که موجب بلاتکلیفی این صنعت در برزخ ماندن و نماندن شده است.

کارشناسان و مسئولان نیروگاه معتقد هستند که احداث کارخانه سیمان خرم آباد در جوار این پروژه موجب تخریب توربینهای نیروگاه می شود و به دلیل خسارات سنگین ناشی از این امر ساخت نیروگاه در محل فعلی با وجود کارخانه سیمان توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

از سوی دیگر مسئولان ارشد لرستان و به ویژه کارشناسان محیط زیست نیز تاکید دارند که احداث یک کارخانه آلاینده در نزدیکی مرکز لرستان با جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر در بلندمدت تبعات زیست محیطی خطرناکی در پی دارد که نمونه این آلودگی را پیش از این در شهرستان دورود لرستان به مدت "نیم قرن" شاهد بوده ایم.

با این اوصاف از ابتدا تلاش استاندار لرستان برای جابجایی کارخانه سیمان که با روستاهای منطقه کمتر از 350 متر فاصله دارد به نقطه دیگری از شهر خرم آباد آغاز شد که متاسفانه مسئولان کارخانه سیمان از انتقال آن امتناع کردند تا با وجود مصوبه دولت مبنی بر جابجایی کارخانه سیمان کار را به "دیوان عدالت اداری" بکشند.

این در حالیست که حدود یک ماه پیش دیوان عدالت اداری در بررسی های نهایی خود در حکمی غیر منتظره بر ضرورت ابقا کارخانه سیمان در محل فعلی تاکید کرد تا نیروگاه با شنیدن این حکم بنای رفتن بگذارد.

این در حالیست که مردم لرستان نیز که با ابقا یک کارخانه آلاینده و از دست رفتن یک صنعت پاک مواجه شده بودند در تماس با رسانه های مختلف از جمله خبرگزاری مهر از روند موجود ابراز نگرانی کردند و خواستار رفع بلاتکلیفی این دو صنعت شدند.

به هر حال پس از حکم دیوان عدالت اداری که از سوی استاندار لرستان به عنوان "حکمی لازم الاجرا" یاد شد نیروگاه خرم آباد که از مدتها قبل اقدام به توقف فعالیتهای خود کرده بود تصمیم برای رفتن از استان لرستان گرفت.

این در حالیست که استاندار لرستان در واکنش به سخنان مسئولان نیروگاه که از رفتن به یکی از استانهای همجوار سخن گفته بودند در مصاحبه ای عنوان کرد: "نیروگاه مگر از روی نعش استاندار لرستان بگذرد و به یکی دیگر از استانهای کشور برود"!

پس از اصرارهای استاندار لرستان جلسه ای با حضور مسئولان نیروگاه، مسئولان بنیاد مستضعفان، بانک ملی و استاندار لرستان برگزار شد تا مشکل نقدینگی نیروگاه رفع شود که با این روند امیدها برای ماندگار شدن نیروگاه در خرم آباد قوت گرفت.

و در نهایت روز گذشته در اقدامی عجیب پیمانکار ساخت نیروگاه خرم آباد اقدام به تخلیه کارگاه نیروگاه خرم آباد کرد تا همه امیدواری ها برای ماندن این صنعت در لرستان نقش برآب شود.

نیروگاه از خرم آباد جابجا نمی شود

استاندار لرستان در پی تماس تلفنی خبرنگار مهر در سخنانی با تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته برای ماندن نیروگاه در خرم آباد اظهار داشت: هفته گذشته جلسه ای با حضور مسئولان نیروگاه، مسئولان بنیاد مستضعفان و بانک ملی گرفته شد که در این جلسه قرار شد با رفع مشکل نقدینگی نیروگاه کار احداث این صنعت با شدت بیشتری دنبال شود.

سید حسین صابری ادامه داد: در این جلسه با توافق رئیس بانک ملی قرار شد مجری پروژه فعلا 10 میلیارد تومان به حساب بانک ملی واریز و بقیه سهم خود را تا یک ماه بعد از عید واریز کند تا پس از دریافت تسهیلات کارگاه پروژه نیروگاه خرم آباد فعال شود.

وی در واکنش به تخلیه کارگاه پروژه نیروگاه خرم آباد و انتقال تجهیزات به پروژه دیگری در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پس از اطلاع از این موضوع از ادامه روند انتقال تجهیزات و مصالح از محل نیروگاه خرم آباد جلوگیری شده است.

استاندار لرستان گفت: با وجود برگزاری جلسه هماهنگی با معاونت صنایع و معادن، بنیاد مستضعفان، مدیران بانک ملی و مسئولان نیروگاه و قراری که برای رفع مشکل تسهیلات ریالی و ارزی نیروگاه گذاشته شده است باید فعالیت این پروژه در اوایل فروردین ماه سال آینده آغاز شود.

صابری تصریح کرد: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده و نیاز استان لرستان به انرژی برق به هیچ وجه نیروگاه جابجا نمی شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر همه امتیازات داده شده به نیروگاه خرم آباد از جمله تسهیلات بانک ملی، مصوبه دولت و مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت در خرم آباد اعطا شده و قابل جابجایی نیست.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه انتقال مصالح و تجهیزات از محل پروژه نیروگاه خرم آباد بدون هماهنگی بوده است، تاکید کرد: مسئولان استان از هرگونه جابجایی این صنعت مهم جلوگیری خواهند کرد.

کام تلخ مردم لرستان از دو صنعت نیروگاه و کارخانه سیمان

وضعیت موجود حاکم بر دو صنعت سیمان و نیروگاه موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مردم لرستان شده است که رفع مشکل موجود نیازمند توجه ویژه دولت است.

به نظر می رسد با توجه به اینکه هم نیروگاه خرم آباد و هم کارخانه سیمان از مصوبات هیئت دولت در لرستان است و از سوی دیگر هیئت دولت در سفر دور دوم خود نیز بر ضرورت جابجایی کارخانه سیمان تاکید کرده است امروز باید بررسی این قائله ایجاد شده که موجب وارد شدن فشارهای روحی و روانی زیادی بر مردم خرم آباد شده است توسط رئیس جمهوری در دستور کار قرار گیرد.

شرایط فعلی حاکم بر نیروگاه و کارخانه سیمان خرم آباد موجب رکود و توقف فعالیت هر دو این صنایع شده است تا با گذشت بیش از چهار سال از صدور مجوز و کلنگ زنی این پروژه ها کام مردم لرستان از دستاوردهای این دو صنعت به جای شیرین شدن تلخ باشد.

امروز با گذشت سالهای سال از انتقال صنعت پتروشیمی لرستان به یکی دیگر از استانهای کشور هنوز ذهن کودکان این خطه از ایران اسلامی درگیر چرایی رفتن این پروژه از استان محروم لرستان به یکی از صنعتی ترین استانهای کشور است و شاید حتی اگر روزی این خاطره از ذهن کودکان این سرزمین پاک شود قصه تلخ رفتن نیروگاه خرم آباد جانشینی مناسب برای تداعی این خاطره تلخ باشد.