همایش مشترک معاونان آموزشی و تحقیقاتی علوم پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش دو روزه از اول اسفند ماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت مشترک میان معاونان آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی آغاز به کار می کند.

در این همایش اهداف نشست مشترک معاونین آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی و اولویتها و زمینه های مشترک آموزشی و پژوهشی و نحوه پیشبرد اهداف آن از سوی این دو معاونت ها ارائه می شود.

معرفی نرم افزار سمات، برنامه های کتابخانه الکترونیک و نرم افزار اعضای هیئت علمی، دریافت درجه دکتری تخصصی از طریق پژوهش، موضوع پایان نامه های علوم پزشکی و پژوهانه و پانل راهکارهای ارتقای پیشرفت تحصیلی فراگیران از دیگر برنامه های این نشست است.

ارائه برنامه MPH پزشک خانواده، بیان ضرورت و اهمیت رتبه بندی آموزشی دانشگاهها، بیان مبانی علمی و روشهای رتبه بندی رایج در دنیا و ضرورت و اهداف تشکیل کمیته رتبه بندی نیز در این نشست به بحث و بررسی گذاشته می شود.