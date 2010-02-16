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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

با حضور وزیر بهداشت /

همایش مشترک معاونان آموزشی و تحقیقاتی علوم پزشکی برگزار می شود

همایش مشترک معاونان آموزشی و تحقیقاتی علوم پزشکی برگزار می شود

همایش مشترک معاونان آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی با هدف بررسی زمینه های مشترک آموزشی و پژوهشی و نحوه پیشبرد اهداف آن در علوم پزشکی با حضور وزیر بهداشت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش دو روزه از اول اسفند ماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت مشترک میان معاونان آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی آغاز به کار می کند.

در این همایش اهداف نشست مشترک معاونین آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی و اولویتها و زمینه های مشترک آموزشی و پژوهشی و نحوه پیشبرد اهداف آن از سوی این دو معاونت ها ارائه می شود.

معرفی نرم افزار سمات، برنامه های کتابخانه الکترونیک و نرم افزار اعضای هیئت علمی، دریافت درجه دکتری تخصصی از طریق پژوهش، موضوع پایان نامه های علوم پزشکی و پژوهانه و پانل راهکارهای ارتقای پیشرفت تحصیلی فراگیران از دیگر برنامه های این نشست است.

ارائه برنامه MPH پزشک خانواده، بیان ضرورت و اهمیت رتبه بندی آموزشی دانشگاهها، بیان مبانی علمی و روشهای رتبه بندی رایج در دنیا و ضرورت و اهداف تشکیل کمیته رتبه بندی نیز در این نشست به بحث و بررسی گذاشته می شود.

کد مطلب 1035184

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