به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه‌های "یونس و بلقا" نوشته انوش معظمی، "نجات آهو" تالیف امیر مشهدی عباس، "مسافر دریا" از سید حسین فدایی حسین، "کشتی حیوانات" اثر داوود کیائیان و "خوبی کن و با خدا باش" نوشته حسن دولت آبادی عنوان پنج نمایشنامه‌ای است که به زودی منتشرمی‌شود.

مجموعه نمایشنامه‌های یاد شده با موضوعات مذهبی در قطع رقعی، شمارگان هر کتاب 2500 نسخه به صورت یک مجموعه از سوی انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب 89 عرضه می‌شود.

"خوبی کن و با خدا باش" نوشته دولت آبادی برای شرکت در همایش "عروسک‌ها از بهشت می‌آیند" نگاشته شده و داستان حضرت سلیمان(ع) را روایت می‌کند.

نمایشنامه "مسافر دریا" نوشته فدایی حسین که بر اساس داستان زندگی حضرت یونس(ع) نوشته شده از دیگر آثاری است که به سفارش حوزه هنری استان تهران نوشته شده است.

نمایشنامه "نجات آهو" درباره امام رضا(ع)، "یونس و بلقا" درباره حضرت یونس(ع) و "کشتی حیوانات" درباره حضرت نوح(ع) از دیگر آثار این بسته فرهنگی است.



