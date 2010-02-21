وزارت بهداشت اعتنایی به سازمان نظام پزشکی نمی کند

دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد چند ماه اخیر وزارت بهداشت در دولت دهم با ابراز نگرانی از آینده حوزه سلامت گفت: این فاصله به معنی است که وزارت بهداشت خودش را در انزوا قرار می دهد که این موضوع به نفع حوزه سلامت کشور نیست.

وی تاکید کرد: متاسفانه در هیچکدام از برنامه های این وزارتخانه آینده نگری مشاهده نمی شود، در واقع آنچه در فعالیتهای وزارت بهداشت مشهود است روزمرگی و بی برنامگی است.

صداقت با گلایه و انتقاد از اینکه بعضی از مسائل حوزه سلامت که پیش از این در دستور کار وزارت بهداشت بود، با فرافکنی از دستور کار این وزارتخانه خارج شده، افزود: به طور کلی به نظر می رسد در دوره قبل به انجمنها و کارشناسان این حوزه توجه بیشتری می شد ولی به نظر می رسد که این دیدگاه در حال حاضر بیشتر به سمت دولتی شدن پیش می رود.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد: در یک نگاه کلی و ارزیابی از عملکرد چند ماه اخیر وزارت بهداشت، نشان می دهد که این وزارتخانه خیلی انفعالی تر از چهار سال قبل عمل کرده است.