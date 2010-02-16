وقتی فوتبال پلی شد برای رسیدن به شهادت/ در زمین "چوار" چه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روز 23 بهمن ماه سال 1365 واقعه عظیمی در استان ایلام و زمین فوتبال شهر چوار به وقوع پیوست که به جرات می توان آن را یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ فوتبال ایران (به ویژه در حوزه فرهنگ و اخلاق ورزشی) نامید. اما به دلایل مختلفی به ویژه بن بست رسانه ای استان ایلام، به فراموشی سپرده شده بود.

زمانی که پاسدار شهید حسین هزاوه، بازیکن ارزنده تیم فوتبال خیبر خرم آباد و داور رسمی فدراسیون فوتبال کشورمان، به عنوان بخشدار چوار در استان ایلام معرفی شد و خود را در وسط جبهه جنگ دید، به فکر چاره ای برای ایجاد همدلی بین جوانان و کمک به جنگ زده ها افتاد. شهید هزاوه نقش مردم مناطق مرزی در دفاع و پاسداری از آب و خاک کشور را به خوبی درک کرده بود و ایجاد شور و هیجان در بین مردمان این سرزمین را لازم و ضروری می دید.

وی که پاسدار، داور و فوتبالیست بود، با الهام از اسم تیم محبوبش (خیبر خرم آباد) تیم فوتبال خیبر چوار را در استان ایلام تاسیس کرد.

حسین هزاوه که مربی و بازیکن تیم منتخب چوار بود، یک باشگاه فرهنگی - ورزشی را به معنای واقعی کلمه درست کرده بود که به اخلاق و ورزش توامان توجه می کردند. در زیر بمباران های دلخراش دشمن بعثی، تیم او امور فرهنگی، ورزشی و انسان دوستانه را دنبال می کرد. آنان فوتبال را تبدیل به بهانه ای برای فداکاری و ایثارگری کرده بودند.

زمانی که قبل از مسابقه فوتبال 23 بهمن، به اعضای تیمش گفت: " بچه ها حواستان باشد غرق فوتبال نشوید، اگر جایی بمباران شد، سریع به کمک جنگ زده ها برویم" هیچ کس فکر نمی کرد در سرزمین چوار فوتبال پلی بشود به سوی شهادت و ایثارگری...

در 23 بهمن، به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و جهت ایجاد فضای نشاط و شادابی در بین مردم جنگ زده استان ایلام، تیم های فوتبال منتخب چوار و منتخب جوانان ایلام در ساعت 16 آغازگر یک مسابقه رویایی و باور نکردنی بودند. در حالی که حدود 10 دقیقه از نیمه دوم گذشته بود، هواپیماهای دشمن بعثی زمین فوتبال را تبدیل به خط مقدم جبهه کردند.

در این روز خونین 9 بازیکن فوتبال، یک داور و 5 تماشاگر به شهادت رسیدند و 6 بازیکن فوتبال نیز به درجه جانبازی نائل شدند.

حسین هزاوه، یونس تلوکی، مجتبی ناصری، علی نجات کرمی، علی عباسی، محمد کمالوندی، جهانگیر کاوه، عبدالرزاق مهدیه و سید محمد زارعی ( بازیکنان فوتبال)، حمید رضا رضایتی ( داور مسابقه)، مراد آذرخش، خلیل مظفری، سجاد مظفری، محمد جواد مظفری و امجد حیدری ( تماشاگران مسابقه ) به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. همچنین، علی قیطاسی، رحمت محمودی، علی گهرسودی، گل مراد فاضلی، فرمان فولادوند و سلمان کرد ( بازیکنان فوتبال) به افتخار جانبازی نائل شدند.

عکس یادگاری اعضای تیم فوتبال چوار

ستاد یادواره شهدای زمین فوتبال چوار در ادامه گزارش خود از این رویداد می نویسد: در بهمن ماه 1387 و بعد از 22 سال، با پیگیری تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان منطقه چوار، همراهی برخی از پیشکسوتان فوتبال، تعدادی از اهالی مطبوعات و خبرگزاری ها و گروه ورزش شبکه سوم سیما به انعکاس این واقعه پرداختند.

سپس، رئیس فدراسیون فوتبال کشور در نامه شماره 15919 مورخ 13/11/87 خطاب به مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال دستور پیگیری موضوع را صادر کردند که در نهایت، پس از 22 سال، واقعه 23 بهمن زمین فوتبال چوار در تقویم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.

در تاریخ 25 بهمن ماه 1387 و در حاشیه مسابقه فوتبال استقلال - پرسپولیس، کمیته فرهنگی سازمان لیگ فوتبال کشور مراسم باشکوهی را با همکاری انجمن دانشجویان و فارغ التحصیلان چوار، جهت تجلیل از شهدای زمین فوتبال چوار برگزار کرد. در هفته اول اسفندماه 1387، برنامه پربیننده نود نیز به پخش تصاویری از شهدای زمین فوتبال چوار پرداخت .

اینک، پس از 23 سال، مردم و به ویژه جوانان منطقه چوار، تصمیم گرفته اند با کمک مسئولین ذیربط کشوری و استانین مراسمی در خور شان قهرمانان جام جهانی عشق و ایثار برگزار کنند.

قرار است روز 19 بهمن ماه در مراسم های جداگانه ای یاد شهدای این زمین فوتبال گرامی داشته شود. مراسم صبح در مسجد جامع شهر چوار و مراسم عصر نیز در زمین فوتبال شهر چوار برگزار می شود.

در این مراسم مسئولین ادارات و نهادهای مختلف ورزشی، علمی، فرهنگی، سیاسی و انتظامی، پیشکسوتان فوتبال، ورزشکاران، هنرمندان و خبرنگاران رسانه های تصویری و نوشتاری حضور خواهند یافت و از خانواده معظم شهدا و جانبازان واقعه 23 بهمن زمین فوتبال چوار تجلیل به عمل می آید.

همچنین، مسابقه فوتبال بین تیم های " منتخب چوار" ( متشکل از بازماندگان و خانواده شهدای 23 بهمن ) و " منتخب هنرمندان و خبرنگاران" بعد از ظهر روز دوشنبه 19 بهمن برگزار خواهد شد.

این مسابقه به صورت سمبلیک برگزار شده و بازی ناتمام سال 65 با انجام این مسابقه به سرانجام می رسد. با توجه به اینکه در روز 23 بهمن، زمین فوتبال چوار در دقیقه 55 مسابقه بمباران شد و 35 دقیقه از مسابقه باقی مانده بود، لذا این مسابقه سمبلیک به مدت 35 دقیقه برگزار می گردد و منظور این است که همه ما ادامه دهنده راه شهدا هستیم.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاه عکس و یادبودهای شهدا نیز جهت بازدید عموم در نظر گرفته شده است. گلباران زمین فوتبال توسط هلی کوپتر حین مسابقه فوتبال 35 دقیقه ای، تقدیر از برخی پیشکسوتان فوتبال کشور و استان ایلام، قرائت اشعار، مداحی و ... از دیگر برنامه های یادواره شهدای زمین فوتبال چوار می باشد.