جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر در پی نشست با چهار تشکل اسلامی دانشجویان با بیان این خبر گفت: معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بر روی تشکیل اتاق فکر تشکلهای دانشجویی سرمایه گذاری ویژه ای کرده و این اتاق فکر در آینده ای نزدیک تشکیل می شود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: انتصاب مشاور معاون فرهنگی وزارت علوم در امور تشکلها نشان دهنده این است که قرار است فضای جدیدی در بحث تشکلهای دانشجویی باز شود.

وی از عمیق تر و پرمحتواتر شدن فعالیتهای فرهنگی دانشگاهی به عنوان دیگر انتظار تشکلهای اسلامی دانشجویان نام برد و گفت: تشکل های دانشجویی علاوه بر اینکه بازوان اجرایی قابل توجهی هستند می توانند کمک فکری مناسبی در برنامه ریزی فرهنگی نیز باشند چرا که در قلب جمعیت دانشجویی و در صف دانشجویان کشور قرار دارند و بیش از هر گروه دیگری به آسیب ها و نیازهای دانشجویی واقف هستند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: تشکلهای دانشجویی خواستار شدند طرح های پژوهشی که نیازمند کار فکری است به عنوان کار دانشجویی به تشکلها واگذار شود و از نیروی فکری تشکلهای دانشجویی بهره گرفته شود.

دارا از رفع انفکاک بین تشکل های اسلامی دانشجویان و اساتید به عنوان یکی از تاکیدات نشست اخیر مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با تشکلهای اسلامی دانشجویان نام برد و به مهر گفت: عمده ترین بحث مورد توجه تشکل های دانشجویی این بود که نیازمند توجه و تعامل بیشتر با مجموعه دانشگاهها و وزارت علوم هستند و خواستار بودند که تعامل مدیران فرهنگی با تشکلهای دانشجویی بهبود پیدا کند.

وی درباره اثرپذیری تشکلهای دانشجویی از دولت در سایه ارتباط مالی یا غیره با دولت گفت: تشکلهای دانشجویی به علت ماهیت و هویتی که دارند هر قدر هم ارتباطشان با مجموعه مسئولان دانشگاهها و وزارت علوم تقویت شود هیچگاه به راه انحرافی ختم نخواهد شد و هیچ گاه تشکل های دانشجویی به سمت دولتی شدن و خارج شدن از حالت NGO نخواهند رفت. تشکل های دانشجویی به واسطه ماهیتی که دارند نباید و نمی توانند با مجموعه دولتی یکنواخت شوند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: لازم است که بسیاری از فعالیت های فرهنگی به شکل غیردولتی انجام شود و انجام آنها ساختار بردار و قابل انجام در سایه تشکیلات دولتی نیست یعنی بسیاری از فعالیت های فرهنگی باید با فکر و نظر و دست دانشجویان انجام شوند لذا باید دانشگاهها و وزارت علوم از دانشجویان و تشکلهای دانشجویی به عنوان تولید کننده و مجری بسیاری از برنامه های فرهنگی حمایت کند.

جلیل دارا درباره سیاست های مدیریت جدید فرهنگی وزارت علوم درباره فضای نقادی دانشجویان و تشکلهای دانشجویی به مهر گفت: سیاست های وزارت علوم در حوزه نقادی دانشجویان در چارچوب قانون اساسی، مبتنی بر رهنمودهای امام راحل و سیاست های رهبری معظم انقلاب است.

وی افزود: در بحث انتقاد در جلسه با تشکلهای دانشجویی مطرح شد که درب دانشگاهها و وزارت علوم به روی انتقادهای دانشجویان باز است و سیاست وزارت علوم این است که بستر پذیرش هرگونه انتقاد سازنده در دانشگاهها تقویت شود. البته تشکلهای دانشجویی نیز باید در چارچوب ضوابطی که تعریف شده است نقد سازنده انجام دهند و نقدهای تخریبی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.