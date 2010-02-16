لزومی ندارد همه نیازهای حمل و نقل اصفهان از طریق مترو حل شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه دوشنبه در نشست با خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی به گفتگو با آنان پرداخت و از نزدیک با دغدغه این خبرنگاران در خصوص لزوم حفظ آثار تاریخی استان، رشد صنعت توریسم، ایجاد حریم مصوب تاریخی در اصفهان، احیاء خانه‌های تاریخی، احیاء دولت‌خانه صفوی و مسائلی در خصوص حوزه میراث اصفهان آشنا شد.

علیرضا ذاکر اصفهانی در این نشست در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه "قرار است خط دوم متروی اصفهان از میدان امام گذر کند" با اشاره به اینکه حراست از میراث فرهنگی را در برنامه کاری خود قرار داده‌، اظهار داشت: اشتباه است خط دوم مترو اصفهان که از حوزه میراث رد شود چرا که در طول مسیر آثار تاریخی زیادی چون بابا قاسم، مسجد جامع و ... وجود دارد.

وی تصریح کرد: چه نیازی است که حتما از مترو استفاده کنیم و می‌توان برای رفع مشکلات ترافیکی و حمل و نقل عمومی از تکنولوژیهای دیگری چون تراموا، منوریل و ... استفاده نمود.

استاندار اصفهان همچنین به ذکر دلایل دعوت از خبرنگاران برای بازدید از پروه متروی اصفهان نیز پرداخت و گفت: خبرنگاران باید با انعکاس کاستی ‌و نارسایی‌ها مسائل را گوشزد نمایند چرا که رسانه‌ها قدرت دارند و می توانند یک مجموعه را شناسایی و به نوعی فضا سازی لازم برای فرهنگ سازی در این عرصه را انجام دهند که ارزش چنین کاری بسیار بالا است و بازی رسانه‌ها می‌تواند حافظ فرهنگ و هنر باشد.

طرحهایی نظیر مترو نباید وارد فضای سیاسی شوند

وی ادامه داد: نباید در خصوص طرح‌هایی نظیر مترو وارد فضای سیاسی شویم، چرا که اگر چنین طرح‌هایی وارد فضای سیاسی ‌شود اصل موضوع فراموش خواهد شد.

استاندار اصفهان همچنین به شرایط کنونی متروی اصفهان نیز اشاره و افزود: مترو در حال حاضر از طرفی مورد مطالبه مردم است و می‌تواند در کاهش آلودگی صوتی، آلودگی هوا و آرامش سیستم عصبی در سطح شهر مفید باشد و از طرف دیگر باید برای طراحی آن به فکر منابع میراثی هم باشیم چرا که اصفهان یک موزه است.

ذاکر اصفهانی ادامه داد: اصفهان دارای بخش‌های ارزشمندی است که باید توجه خاصی به این بخش‌ها داشت که در گذشته بخشهای از این موزه مورد توجه بود و بخش‌هایی نیز مورد غفلت واقع شده که باید زمینه توجه به این مسائل فراهم نمود.

کارگروه ویژه میراث فرهنگی برای بررسی موضوع مترو اصفهان تشکیل شد

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به اینکه یک کارگروه ویژه در میراث فرهنگی تهران برای بررسی مسئله متروی اصفهان تشکیل شده، خاطرنشان کرد: این کارگروه مرکب از جمع متخصصینی است که منصفانه مسئله متروی اصفهان و میزان اثر آن بر روی ابنیه تاریخی را بررسی خواهد کرد.

ذاکر اصفهانی با تاکید بر اینکه پروژه متروی اصفهان یک پروژه‌ ملی است، تصریح کرد: متروی اصفهان یک پروژه ملی است که تنها مجری و پیمانکار آن مدیرعامل متروی شهری و شهرداری است و اعتبارات این پروژه نیز از تهران تامین می‌شود.

استاندار اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص صنعت توریسم، حریم مصوب تاریخی اصفهان و مسائل مطرح شده از جانب خبرنگاران خاطر نشان کرد: این مسائل را با همراهی معاون سیاسی استانداری که بخشی از مسائل فرهنگی استان به ایشان واگذار شده است دنبال خواهم کرد.