استکبار از بصیرت ملت ایران در 22 بهمن عصبانی است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، حجت‌الاسلام سید رضا میرتاج‌الدینی در جمع پرسنل سپاه عاشورا با اشاره به اینکه مردم مهم‌ترین و اساسی‌ ترین نقش را در حراست از انقلاب اسلامی خود دارند، اظهار داشت: حضور مردم در حساس‌ترین مراحل انقلاب اسلامی نشان از تقوی الهی در جامعه اسلامی است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور عامل اصلی موفقیت ‌های ملت ایران را وحدت و یکدلی و انسجام ملی و دلبستگی و ارادت ملت ایران به رهبر و ولایت فقیه دانست و اظهار داشت: مردم بزرگ ایران پیروز میدان در یوم الله 22 بهمن بودند.

وی افزود: در 22 بهمن شاهد اوج وحدت امت و رهبری در کشور بودیم و این حضور مردم پیام‌های فراوانی را به دوستان و دشمنان دارد و این حضور باعث شادی امت جهان اسلام شد و طبق فرمایش مقام عظمای ولایت باعث مات و مبهوت شدن استکبار جهان شد.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: موفقیت علمی جوانان ایران امروز معجزه‌ آساست و جوانان ایران در چند سال گذشته موفق به کسب توفیقات علمی در تمام عرصه ‌ها شده ‌اند.

وی افزود: پرتاب ماهواره ‌های کاوشی و علمی نشانگر بلوغ علمی و صنعتی جوانان ایران است.

تاج‌الدینی خاطرنشان کرد: هر روز شاهد نو آوری و ابتکارات جدید علمی خیره‌ کننده جوانان کشور هستیم و این به برکت فضای معنویت و اسلامی کشور و سربلندی ملت ایران توسط جوانان به دست آمده است.

وی با بیان اینکه پیام همیشه جاوید پیامبر اسلام برای تمام ملت‌ها در تمام اعصار، ظلم‌ستیزی با ظالمان و عزت و سربلندی در جامعه است، افزود: ملت بزرگ ایران درس عزت و سربلندی را از نبی‌اکرم(ص) و امامان معصوم آموخته ‌اند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین درباره دست یابی دانشمندان جوان ایرانی به دارو های کمیاب و نایاب در ماه‌ های اخیر اظهار داشت: امروز جوانان ما موفق به ساخت داروهای جدید شده ‌اند که در این باره حتی کوچک ‌ترین توفیق برای دانشمندان جهان در این زمینه سراغ نداریم.

وی گفت: تلاش و نو آوری جوانان امروز باعث ناکارآمدی حربه‌ های استکبار و آمریکا و حامیان زورگویش شده است.

میرتاج‌الدینی با اشاره به موفقیت دستیابی دانشمندان ایرانی اسلامی در زمینه هسته‌ای افزود: ایران در این زمینه به کشورهای پیشرفته همانند گذشته مهلت خوبی داد، اما کشورهای پیشرفته همانند همیشه با ایده و آرمان ظالمانه، از کوچک‌ترین کمک و مساعد در امر توانمندسازی ایران در بعد هسته‌ای و ساخت دارو های ویژه خودداری کردند که این عدم همکاری، باعث چرخه‌ای جدید و افتخارآفرین برای ملت ایران شد.

وی تصریح کرد: دستیابی دانشمندان ایران اسلامی به فناوری جدید‌که امروز دنیا را مات و مبهوت ساخته است، موفقیت‌های جوانان در امر لیزر است، جوانان ایران اسلامی باعث شده ‌اند ایران به عنوان چهارمین کشور دستیابی به علوم جدید و نو در جهان مطرح شود و علم جدید لیزر باعث شگفتی‌های عظیم دنیا می‌شود.

وی تاکید کرد: همانطوری که ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی، در مقابل استکبار جهانی سرفراز و عزتمند بیرون آمدند، بعد از آن نیز با اتکا بر قدرت الهی و دعای خیر ولایت و امت، راه 100 ساله را یک شبه پیمودند.