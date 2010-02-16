مدیران آذربایجان شرقی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ حسن مددی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این برنامه به منظور تجدید میثاق با شهدای والامقام دفاع مقدس و در راه احیاء آرمانهای مقدس شهدا و اجرای ارزشهای انقلاب اسلامی برگزار می شود.

به گفته وی، مدیران کل آذربایجان شرقی در قالب کاروان اردوی زیارتی راهیان نور به مدت چهار روز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

سرهنگ مددی یادآور شد: این کاروان روز چهارشنبه پنجم اسفند ماه جاری از تبریز به طرف مناطق عملیاتی جنوب کشور حرکت می کند.

مسئول سازمان بسیج کارمندی سپاه عاشورا در ادامه با بیان اینکه بی تردید ایران اسلامی، استقلال و اقتدار کنونی خود را مدیون خون شهداست، خاطر نشان کرد: تا زمانی که تفکر ولایی در سیستم مدیریتی کشور ما جریان دارد، انقلاب اسلامی در برابر هیچ تهدیدی اعم از سخت و نرم کم نخواهد آورد.

وی خاطرنشان کرد: استقرار این تفکر به مدد خون شهیدانی است که در راه استقلال این کشور از حیث سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی سر از پا نشناختند و دل به دریای ولایت زدند.

مددی اظهار داشت: امروز بر مدیران ماست که با نصب العین قرار دادن وصیت نامه های شهیدان، با تمام قوا در خدمت مردم غیور ایران اسلامی باشند، چرا که امروز یکی از بهترین راههی مبارزه با استکبار جهانی، خدمت بی مزد و منت به مردم شهید پرور ایران اسلامی است.