کاربران تلفن همراه در 2010 به 5 میلیارد نفر خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیرکل اتحادیه بین المللی ارتباطات سازمان ملل متحد روز دوشنبه خطاب به کنگره صنعتی در شهر بارسلون گفت که علی رغم بحران کنونی اقتصاد در دنیا، درخواست جهانی برای تلفن همراه همچنان بالا باقی خواهد ماند به نحوی که در سال جاری میلادی تعداد کاربران تلفن همراه به رقم 5 میلیارد خواهد رسید.

بر اساس آمار اتحادیه بین المللی ارتباطات در حال حاضر 4 میلیارد و 600 میلیون کاربر تلفن همراه در جهان وجود دارد که این اتحادیه پیش بینی می نماید افزایش کاربر در تمامی مناطق جهان ادامه یابد.



حمدون توره افزود: خدمات پیشرفته و در دسترس بودن گوشی های همراه در کشورهای ثروتمند و استفاده از بانکداری از راه این تلفن ها همچنین خدمات مراقبت های بهداشتی از این طریق در کشور های فقیرتر موجب ادامه درخواست برای تلفن همراه گردیده است.



دکتر توره گفت، حتی در زمان بحران اقتصادی ما شاهد کاهش درخواست برای خدمات ارتباطی نبوده ایم و مطمئن هستم شاهد افزایش درخواست سریع برای خدمات تلفن همراه به وسیله افراد بیشتری جهت استفاده از اینترنت به ویژه در 2010 خواهیم بود.



