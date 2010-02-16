  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

64 درصد روستائیان گلستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند

64 درصد روستائیان گلستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز گلستان اعلام کرد: تاکنون 64 درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از مجموع 463 پروژه افتتاح شده شهری و روستایی استان تاکنون حدود یک میلیون 320 هزار نفر یعنی معادل 99 درصد جمعیت شهری از گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی خاطرنشان کرد: گاز طبیعی یکی از انرژی های بسیار ارزشمندی است که با ورودش به هر خانه ای رفاه و آسایش را به ارمغان آورده و گرمابخش منازل با صفای مردم عزیز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان داشت:  لذا در کنار فواید بی شمار، در صورت عدم رعایت نکات ایمنی بسیار خطرناک بوده و عدم توجه به توصیه ها و رعایت نکردن نکات ایمنی موجب بر هم خوردن آسایش خانواده و حتی مرگ افراد می شود.

سنگدوینی تکید کرد: مشترکان به نکات ایمنی توجه ویژه ای نموده و آنها را جدی بگیرند و با توجه به اهمیت موضوع صرفه جوئی در سال اصلاح الگوی مصرف و تاکید مقام معظم رهبری در این خصوص، از مصرف کنندگان عزیز تقاضا داریم در مصرف این نعمت الهی نهایت دقت را نموده و از مصرف بی مورد گاز پرهیز کنند.

وی عنوان کرد: مشترکان صرفه جوئی را در برنامه روزانه زندگی خود لحاظ نمایند تا این همکاری زمینه توسعه گاز رسانی در استان را بیشتر نموده و سایر هموطنان عزیز نیز از نعمت گاز بهره مند شوند.

کد مطلب 1035265

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها