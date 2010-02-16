مجوز نهایی هتل بین المللی "لیان موند" بوشهر صادر می شود

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: طبق مذاکرات صورت گرفته با رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور فرصتی دو هفته ای جهت کسب نظر و مجوز نهایی محیط زیست به معاونتهای ذی ربط ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: هتل بین المللی لیان موند بوشهر سازه ای با معماری سنتی بوشهر است که در درون دریا قرار می گیرد.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: اهمیت اجرای طرح هتل بین المللی لیان موند در شهرستان بوشهر در زمینه جذب گردشگر و توسعه هماهنگی بین بخش های مختلف شهری بسیار تاثیرگذار است.

میگلی نژاد افزود: امید می رود با آغاز به کار اجرای طرح هتل بین المللی لیان موند، شاهد رونق هرچه بیشتر شهرستان بوشهر در زمینه جذب گردشگر و ارائه خدمات مطلوب به مسافران باشیم .

وی همچنین از نهال کاری 1000 هکتار زمین ورودی شهر بوشهر توسط سازمان سرجنگلداری خبر داد و گفت: در این طرح سعی خواهد شد از درختان و نهال هایی که شورپسند هستند، استفاده شود.