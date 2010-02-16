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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

میگلی نژاد خبر داد:

مجوز نهایی هتل بین المللی "لیان موند" بوشهر صادر می شود

مجوز نهایی هتل بین المللی "لیان موند" بوشهر صادر می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی از صدور نهایی مجوز هتل بین المللی لیان موند بوشهر در ساحل این شهر طی هفته های آینده خبر داد.

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: طبق مذاکرات صورت گرفته با رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور فرصتی دو هفته ای جهت کسب نظر و مجوز نهایی محیط زیست به معاونتهای ذی ربط ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: هتل بین المللی لیان موند بوشهر سازه ای با معماری سنتی بوشهر است که در درون دریا قرار می گیرد.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: اهمیت اجرای طرح هتل بین المللی لیان موند در شهرستان بوشهر در زمینه جذب گردشگر و توسعه هماهنگی بین بخش های مختلف شهری بسیار تاثیرگذار است.

میگلی نژاد افزود: امید می رود با آغاز به کار اجرای طرح هتل بین المللی لیان موند، شاهد رونق هرچه بیشتر شهرستان بوشهر در زمینه جذب گردشگر و ارائه خدمات مطلوب به مسافران باشیم.

وی همچنین از نهال کاری 1000 هکتار زمین ورودی شهر بوشهر توسط سازمان سرجنگلداری خبر داد و گفت: در این طرح سعی خواهد شد از درختان و نهال هایی که شورپسند هستند، استفاده شود.

کد مطلب 1035276

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