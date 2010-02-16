تاثیر اسپری هورمون عشق بر رفتارهای اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، هورمون اکسیتوسین که با عنوان هورمون عشق نیز شناخته می شود هورمونی است که محبت میان مادر و فرزند را بیشتر می کند.

اکنون محققان مرکز نوروساینس شناختی در لیون دریافتند که این هورمون از یک پتانسیل درمانی بالا هم در بزرگسالان و هم در کودکان اوتیسم برخوردار است.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "برای مثال اگر اکسیتوسین در سنین پایین برای کودکان اوتیستی تجویز شود می توان به این کودکان توسعه رفتارهای اجتماعی را تا حدودی آموخت."

افراد مبتلا به سندروم آسپرجر و دیگر انواع اوتیسم اغلب مشکلات مهمی در تعاملات اجتماعی دارند که به گفته این دانشمندان هورمون اکسیتوسین می تواند به این بیماران کمک کند که عملکردهای هوشمندانه طبیعی داشته باشند و تواناییهای زبان خود را در اجتماع بهبود بخشند.

محققان فرانسوی افزودند: "برخوردهای بصری می تواند به عنوان اولین مرحله در رفتارهای اجتماعی مورد ملاحظه قرار گیرند. مطالعات ما نشان می دهد که اکسیتوسین برخوردهای بصری را افزایش می دهد چرا که زمان نگاه کردن بیمار را به چشم دیگران افزایش می دهد."

براساس گزارش رویترز، این محققان از 13 فرد با اختلال اوتیسم پر کار خواستند که قبل از انجام دو آزمایش، هورمون اکسیتوسین را تنفس کنند.

شرکت کنندگان در این آزمایش شامل 11 مرد و 2 زن بودند و از دو هفته قبل از شروع تحقیقات هیچ دارویی مصرف نکرده بودند. در این تحقیقات یک گروه کنترل نیز با تعداد برابر با گروه آزمایش شونده شرکت داشتند.

این محققان مشاهده کردند که پاسخهای بیماران نسبت به بالا انداختن یک توپ مجازی نسبت به گروه کنترل بهتر شده است. در آزمایش دوم این محققان دریافتند بیماران زمانی که به تصویر چهره انسان نگاه می کردند با بیانات چهره به این تصاویر پاسخ می دادند.