تکلیف برگزاری عمره اوایل اسفند مشخص می شود

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انجام مذاکرات با مقامات عربستان افزود: در ارتباط با برگزاری عمره سال آینده هنوز هیچ مذاکره ای با مقامات عربستان صورت نگرفته است.

براساس اعلام سازمان حج، در حال حاضر یک میلیون و 700 هزار نفر در نوبت اعزام به تمتع هستند و همچنین حدود سه میلیون نفر نیز در نوبت اعزام به عمره مفرده قرار دارند.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: ما نمی خواهیم که عمره متوقف شود و سیاست نظام نیز این نیست، به همین دلیل تمام تلاش خود را دراین زمینه به کارخواهیم بست و تصمیم گیری نهایی در این رابطه بزودی مشخص و اعلام خواهد شد.

پیش از این نصیری مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت اعلام کرده بود که در وضعیت کنونی سازمان حج امکان پیگیری برگزاری عمره مفرده را ندارد و این موضوع باید توسط وزارت امور خارجه دنبال شود.