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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۸

جوهری در گفتگو با مهر:

6 تشکل ویژه بانوان در قم راه‌اندازی شد / افتتاح کلبه هنر

قم - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان جوانان استان قم از راه‌اندازی شش تشکل مردمی ویژه بانوان در این استان خبر داد.

عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این تشکل‌ها شامل کاوش نو، طریق نور، پژواک جوانی، خیمه نور، نقش اندیشه و ذهن جوان هستند.

وی اضافه کرد: تشکل‌های اشاره شده در سازمان جوانان استان قم مستقر می‌شوند و در حال حاضر مکان فعالیت آنها مشخص شده است.

مدیر سازمان جوانان استان قم تعداد تشکل‌های مردمی این استان را 151 تشکل اعلام کرد و گفت: حدود 20 درصد از این تشکل‌ها ویژه بانوان است.

جوهری فعالیت‌های تشکل‌های غیردولتی جوانان در قم را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: تشکل‌های غیردولتی نقش بسیار پررنگی در توسعه کشور دارند، از این رو مسئولان باید به این تشکل‌ها اعتماد بیشتری داشته باشند.

افتتاح کلبه هنر

وی در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح «کلبه هنر» در سازمان جوانان قم خبر داد و اظهار داشت: با افتتاح این کلبه، نگارخانه‌ای در سازمان جوانان استان قم در اختیار جوانان هنرمند قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1035296

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