دوهزار دانش آموز استثنایی در گلستان تحصیل می کنند

یوسف جمال در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این دانش آموزان در 30 مرکز آموزشی ویژه در سطح استان به فعالیت آموزشی می پردازند.

وی از برگزاری المپیاد علمی دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی در استان خبر داد و گفت: این المپیاد در دو حوزه شرق و غرب استان برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: این المپیاد به منظور ارتقاء سطح علمی دانش آموزان، ارزیابی آموزشی و آشنایی با آزمونهای استاندارد برگزار شد و 130 نفر در آن شرکت کردند.

جمال از برگزار مسابقات فوتسال دانش آموزان مهارتهای حرفه ای و پیش حرفه ای با نیازهای ویژه ذهنی خبر داد و اظهار داشت: تیم مرکز تلاش گرگان مقام قهرمانی این مسابقات را بدست آورد.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی گلستان اعلام کرد: در این دوره از مسابقات که در سالن تختی شهرستان آق قلا برگزار شد، تیمهای توانا گنبد و شهید گوکلانی علی آباد عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

وی عنوان کرد: جام اخلاق نیز به توحید کردکوی اهداء شد و مرکز گل محمدی آق قلا نیز در مسابقات فوتسال دانش آموزان ناشنوا در مقطع ابتدایی مقام قهرمانی را کسب کرد.