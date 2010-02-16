مدیران نباید اصرار داشته باشند که همه کارهای فاخر بسازند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ابوطالب، مستندساز در گفتگو با ستاد خبری هفدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها گفت: برگزاری جشنواره مراکز استان‌ها باعث پیشرفت برنامه سازان مراکز استان‌ها در کارشان می‌شود تا آثار فاخری را تولید و پخش کنند. همچنین مدیران مراکز استان‌ها می‌توانند نیروهای جوان و با استعداد را کشف کنند و با توجه به توانایی‌هایشان در حوزه مربوطه کار را به آنها بسپارنند.

وی خاطر نشان ساخت: البته مدیران نباید اصرار داشته باشند که برنامه‌سازان آنها در همه زمینه‌ها کارهای فاخری بسازنند. بهتر است در ابتدا توانایی آنها را شناسایی کنند و بعد بر اساس آن آثاری با مضامین متفاوت را بسپارند. از سوی دیگر هر مرکز به لحاظ جغرافیایی تفاوت‌های زیادی دارد که باید مدیران هر مرکز سعی کنند به برنامه‌سازان خود بگویند آن جغرافیا را در آثارشان نشان دهند. هر یک از آثار مراکز باید نمایانگر بخشی از زیبایی‌های ایران باشد تا اطلاع رسانی صحیحی هم برای مخاطب شود.

این مستندساز یادآور شد: در حال حاضر آثار مراکز استان‌ها از شبکه‌های مختلف سراسری پخش می‌شود که نشان دهنده رشد کارهای مراکز است. از سوی دیگر هنرمندان مراکز باید بر اساس توانایی هایشان درجه بندی شوند و بعد کار به آنها داده شود، چون پتانسیل افراد متفاوت است. در واقع این شناسایی اهمیت زیادی دارد تا به بهبود کار کمک شود.