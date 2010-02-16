ویژگی های تاریخی و گردشگری"منطقه البرز جنوبی" مورد پژوهش قرار گرفت

مدیر موزه تاریخ، مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: در این زمینه، بررسی، تحقیق و پژوهش بر روی البرز جنوبی، الموت قزوین، روستای قسطین لار، رجایی دشت، دیکین رودبار، معلم کلایه و گازرخان انجام شد.

عباس فتاحیان ادامه داد: همچنین در این خصوص، شترخان، خوبان پایین روچ، زرآباد، زوارک نسا و گرمارود، روستای زرآباد و چنار خونبار درخت این روستا، قلعه گازرخان و قلعه لمبسر مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: همچنین قلعه بنی زر و قلعه میمون دژ مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت ضمن اینکه در این خصوص، بررسی در زمینه آثار تاریخی و باستانی، فرهنگ و گویش، دریاچه اوان و آثار گردشگری و ارتباط البرز جنوبی با کرج انجام شد.

این کرج شناس از انجام فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی در خصوص تاریخ و گردشگری مناطق مختلف به عنوان یک امر بسیار مطلوب نام برد و عنوان داشت: چنین فعالیتهای کمک می کند مجموعه های تحقیقاتی و پژوهشی ما غنی تر و مستندتر شود.

فتاحیان یادآور شد: چندی پیش نیز این مستند تاریخی منطقه البرز شمالی با هدف معرفی ویژگی های تاریخی این منطقه ساخته شد.

مدیر موزه تاریخ، مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج افزود: این مستند از سوی موزه تاریخ کرج ساخته شده و حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی است که می تواند مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

عباس فتاحیان اضافه کرد: این مستند در خصوص روستاهای سوهانک، لواسانات، افجه، اوشان، فشم، ورجین، کاهار، دیزین، کن، سولقان و شمشک ساخته شده است.

وی خاطرنشان کرد: مستند یادشده با همکاری پژوهشکده و مردم مطالعات کرج شناسی تولید شده است.