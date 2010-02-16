"پو گاسول" بهترین بازیکن سال بسکتبال اروپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این برای دومینبار متوالی است که این بازیکن عنوان بهترین بسکتبالیست سال اروپا را به خود اختصاص میدهد. وی عنوان بهترین بازیکن بسکتبال سال 2008 اروپا را نیز در اختیار دارد.
پو گاسول در فصل 009-2008 رقابتهای بسکتبال حرفهای آمریکا (NBA) با تیم لس آنجلس لیکرز به میدان رفت و در فینال این مسابقات موفق شد با غلبه بر تیم اورلاندو مجیک، به عنوان قهرمانی NBA دست یابد. این بازیکن اسپانیایی همچنین ماه گذشته به عنوان مرد سال 2009 تیم باشگاهیاش (لس آنجلس لیکرز) انتخاب شد.
گاسول به عنوان یک مهره کلیدی تیم ملی بسکتبال اسپانیا را در مسابقات جام جهانی 2010 ترکیه همراهی خواهد کرد. این بازیکن و هم تیمیهایش در گروه D این رقابتها با تیمهای فرانسه، لیتوانی، کانادا، نیوزلند و لبنان دیدار خواهد کرد.
گاسول در مسابقات 2006 قهرمانی جهان با تیم ملی اسپانیا به جام قهرمانی و عنوان بهترین بازیکن این جام دست یافته بود.
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