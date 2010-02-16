"پو گاسول" بهترین بازیکن سال بسکتبال اروپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این برای دومین‎بار متوالی است که این بازیکن عنوان بهترین بسکتبالیست سال اروپا را به خود اختصاص می‎دهد. وی عنوان بهترین بازیکن بسکتبال سال 2008 اروپا را نیز در اختیار دارد.

پو گاسول در فصل 009-2008 رقابت‎های بسکتبال حرفه‎ای آمریکا (NBA) با تیم لس آنجلس لیکرز به میدان رفت و در فینال این مسابقات موفق شد با غلبه بر تیم اورلاندو مجیک، به عنوان قهرمانی NBA دست یابد. این بازیکن اسپانیایی همچنین ماه گذشته به عنوان مرد سال 2009 تیم باشگاهی‎اش (لس آنجلس لیکرز) انتخاب شد.

گاسول به عنوان یک مهره کلیدی تیم ملی بسکتبال اسپانیا را در مسابقات جام جهانی 2010 ترکیه همراهی خواهد کرد. این بازیکن و هم تیمی‌هایش در گروه D این رقابت‌ها با تیم‌های فرانسه، لیتوانی، کانادا، نیوزلند و لبنان دیدار خواهد کرد.

گاسول در مسابقات 2006 قهرمانی جهان با تیم ملی اسپانیا به جام قهرمانی و عنوان بهترین بازیکن این جام دست یافته بود.