"سلول 211" هشت جایزه گویا را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا مراسم جایزه سالانه گویا که معادل اسپانیایی جایزه اسکار محسوب می‌شود یکشنبه شب در مادرید برگزار شد و فیلم "سلول 211" ساخته دانیل مونزون ، هشت جایزه گویا از جمله جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگر نقش اول مرد( لوئیس توسار) را دریافت کرد.



این فیلم که به پدیده سینمای اسپانیا در سال 2009 شهرت یافته علاوه بر سه جایزه اصلی ، در پنج رشته بهترین بازیگر نقش مکمل زن (مارتا اترورا) ،بهترین بازیگر تازه وارد ( آلبرتو آنام) ،بهترین فیلمنامه اقتباسی ،تدوین و صدا برداری نیز برگزیده شد.



درام تاریخی "آگورا" جدید ترین ساخته الخاندرو آمنابار هم هفت جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی ،طراحی صحنه ، فیلمبرداری ،مدیریت هنری ، طراحی لباس ، چهره پردازی و جلوه های ویژه را به خود اختصاص داد.



لولا دوئنیاس بازیگر نام آشنای اسپانیایی برای نقش آفرینی در فیلم "من هم" برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را برد.او در این رشته بر رقبای بزرگی چون پنه لوپه کروز برای فیلم "آغوش های گسسته"، ریچل ویتس "آگورا" و ماریبل وردو"تترو" غلبه کرد.



آلبرتو ایگلسیاس آهنگساز مشهور اسپانیایی برای ساخت موسیقی متن فیلم "آغوش های گسسته" برای هشتمین بار برنده جایزه گویا شد.مار کول نیز برای ساخت فیلم "سه روز با خانواده"جایزه بهترین کارگردان تازه کار را به خود اختصاص داد.



فیلم "رقصنده و دزد" که در 9 رشته نامزد جایزه گویا شده بود ،بدون دریافت جایزه ناکام ترین فیلم جوایز گویای امسال بود.در حالی که فیلم "گوردوس" یک جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به خود اختصاص داد و فیلم آرژانتینی "راز درون چشم هایشان"که نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان نیز هست ،جایزه بهترین فیلم سینمای آمریکای لاتین را دریافت کرد."میلیونر زاغه نشین" هم برنده جایزه بهترین فیلم خارجی زبان شد.



در حاشیه این مراسم پدرو آلمودووار فیلمساز نامدار اسپانیایی زمانی که برای اهدای جایزه بهترین فیلم روی صحنه امد با تشویق شدید حاضران مواجه شد.

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