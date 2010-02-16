هشت هزار امامزاده در کشور وجود دارد

حجت الاسلام محمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: از این تعداد، حدود 500 امامزاده، شاخص هستند و افزایش برنامه های فرهنگی در آنها نتایج بسیار درخشانی به همراه دارد.

وی ادامه داد: منظور از امامزاده های شاخص، امامزاده هایی هستند که محل رجوع عمومی هستند و افراد زیادی در آنها حضور می یابند.

این مسئول بیان کرد: وجود این تعداد امامزاده در کشور، فرصت بسیار خوبی را برای گسترش فعالیتهای معنوی و مذهبی در آنها فراهم می کند ضمن اینکه گسترش فعالیتهای فرهنگی در آنها نیز یک امر بسیار مطلوب است.

غلامی اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن ایام تعطیلات تابستانی لازم است برنامه ریزی مطلوبی برای گسترش فعالیتهای فرهنگی در بقاع متبرکه صورت گیرد تا شهروندان به ویژه به ویژه دانش آموزان با شرکت در این فعالیتها اوقات فراغت پربارتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه، افزایش امکانات آموزشی در امامزاده ها به ویژه امامزاده های شاخص یک امر مطلوب است و کمک می کند پتانسیلها و قابلیتهای آموزشی این اماکن ارتقا یابد.

غلامی اظهار یادآور شد: تلاش خواهیم کرد در سال جدید، فعالیتها و برنامه های فرهنگی و آموزشی در امامزاده ها به ویژه امامزاده های شاخص افزایش یابد تا حجم و کیفیت فعالیتهای فرهنگی ارتقا یابد.

وی اظهار امیدواری کرد: این امر به بهترین نحو محقق شود تا ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی بقاع متبرکه از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد.