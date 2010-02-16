به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه شب و روز سه شنبه 27 بهمن ماه مصادف با اولین روز از ماه ربیع الاول صحن ها و رواق های حرم مطهر شاهد حضور زائرانی بودند که به شادمانی آغاز این ماه بزرگ و اتمام ماه صفر که از آن به عنوان ماه اندوه و ماتم خاندان رسالت یاد می شود، به مناجات و راز و نیاز با پرورگار خود پرداخته و فرج حضرت ولیعصر (عج) را از خدای متعال مسئلت داشتند.

ماه ربیع الاول سومین ماه از ماههای قمری و از ماههای فرخنده برای شیعیان است که حوادث مهم و تاریخی لیلة المبیت ، هجرت حضرت محمد (ص) از مکه به مدینه، ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ازدواج حضرت محمد (ص) با حضرت خدیجه (س)، آغاز امامت حضرت مهدی (عج) و به هلاکت رسیدن یزید بن معاویه از جمله حوادث فرخنده این ماه است.

