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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۱۷

خودروهای بالای 60 درصد خسارت در تصادفات اسقاط می شوند

خودروهای بالای 60 درصد خسارت در تصادفات اسقاط می شوند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان گفت: خودرو های بالای 60 درصد خسارت در تصادفات به عنوان خودروی فرسوده در چرخه اسقاط قرار می گیرند.

سرهنگ سید تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه کارشناسان تصادفات موظفند برابر دستورالعمل سند نمره کار، پلاک و کارت مشخصات خودروهای را که در تصادفات بالای 60 درصد خسارت دیده اند را اخذ و به راهور انتقال تا به عنوان خودروی فرسوده در چرخه اسقاط قرار گیرند.

وی همچنین اظهارداشت: نحوه درست و مدیریت صحنه تصادفات، سرعت در رسیدن به محل تصادف، ایمن سازی صحنه تصادف، کمک به مصدومان، تبیین شرح تصادف، نحوه استدلال و استنتاج و چگونگی حصول به علت تامه از موضوعاتی است که باید به دقت رعایت شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان گفت: با رانندگان متخلفی که با صحنه سازی قصد فریب پلیس و اخاذی از بیت المال را دارند باید برخورد قاطع تری اعمال شود.

وی در ادامه بر لزوم کروکی با محوریت استدلال همانند بررسی وضعیت راه از نظر فیزیکی، جوی و علا ئم موجود در محل تصادفات، منطقه، نقاط برخورد و چگونگی ورود خسارت (خراشیدگی، ساییدگی، فرورفتگی و خاک خوردگی) آثار بجا مانده در صحنه تصادف (ریختگی ها، کشید گی ها و کندگی ها) معاینه فنی وسایل نقلیه در صورت نیاز تطابق گواهینامه ارائه شده با وضعیت فعلی راننده از لحاظ نقص عضو احتمالی تاکید کرد.
کد مطلب 1035328

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