ویندوز موبایل 7 وارد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غول نرم افزاری نسل جدیدی از دستگاههای ویندوز فن را که "ویندوز فن سری 7" نام دارند در این کنگره جهانی معرفی کرد.

استیو بالمر رئیس مایکروسافت اظهار داشت: "در بازار پر ازدحام تلفنهای همراه با اشکال شبیه به هم که همگی یک کار را انجام می دهند من از تیم خود خواستم که نوع جدیدی از تجربیات موبایل را ارائه کنند. معتقدیم که ویندوز فن سری 7 تلفنی است که به طور واقعی پویایی و تحرک زندگی افراد را نشان دهد و نیازهای آنها را در متصل بودن به دیگران تضمین کند. این بزرگترین محصولی است که ما در بخش تلفن همراه انجام داده ایم و فکر می کنم که همه را متحیر کند."

در این ویندوز جدید نمایه ها (آیکون ها) به کاربر اجازه می دهند که به سرعت وارد برنامه های جانبی شوند. برای مثال کاربر می تواند برای یک دوست در صفحه آغازین ویندوز یک بخش ویژه ایجاد کند و تمام به روزسازیهای مرتبط با پستهای پروفایلهای این دوست، تصاویر و آخرین تماسهای وی را در همین بخش و به صورت مستقیم مشاهده کند.

به نظر می رسد که مهمترین ویژگی این ویندوز چندرسانه ای بودن آن باشد به طوری که این دستگاه ترکیبی از یک تلفن همراه و برخی از عملکردهای "ایکس باکس لایو" و محتویات فیلم و موسیقی پخش کننده چندرسانه ای زون است و همچنین کلیدهای مجزایی برای دسترسی مستقیم به شبکه های اجتماعی و موتور جستجوی "بینگ" دارد.

براساس گزارش سنت نیوز، مایکروسافت شرکایی را که در تولید این نسل جدید تلفنهای همراه و سیستم عاملها با آنها همکاری می کند معرفی کرد که از این میان اپراتورهای تلفن همراه AT&T، تله کام آلمان، اورنج، اسپریت، وودافن، تله کام ایتالیا و "وریزون بی سیم" و از میان تولیدکنندگان، شرکتهای دل، HTC، اچ. پی، ال. جی، سامسونگ، سونی اریکسون، توشیبا و کوالکام دیده می شوند.

اولین تلفنهای همراه ویندوز فن سری 7 از کریسمس آینده وارد بازار می شوند و HTC بزرگترین تولید کننده تلفن همراه در دنیا که گوشیهای خود را بر پایه سیستمهای عاملهای ویندوز موبایل مایکروسافت و آندروئید گوگل می سازد، اولین دستگاههای برپایه ویندوز فن سری 7 را از سه ماهه چهارم سال جاری وارد بازار می کند.