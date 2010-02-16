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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

در تعطیلات اخیر؛

120 هزار خودروی مسافر به گیلان آمد

120 هزار خودروی مسافر به گیلان آمد

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان گیلان گفت: در تعطیلات پنج روزه بهمن ماه سال جاری بیش از 120 هزار خودروی مسافر به گیلان آمده است.

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع 50 فقره تصادف مهم منجر به فوت و جرح که نتیجه آن کشته شدن سه نفر و مجروح شدن 67 نفر بوده در تعطیلات چند روز اخیر خبر داد و افزود: رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی که منجر به واژگونی خودروها شده عامل 20 درصد تصادفات و در واقع مهمترین علت وقوع حوادث مهم در این ایام به همراه عدم توجه کافی رانندگان به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

وی اظهار داشت: در این مدت بیش از 120 هزار خودروی مسافر وارد گیلان شده که باعث سنگینی ترافیک در اغلب جاده های اصلی و فرعی استان شده که به لطف پروردگار و با تدابیر و تمهیدات ترافیکی اجرا شده از سوی فرماندهی انتظامی استان و همکاری و مشارکت مثال زدنی سازمانهای مرتبط امداد و نجات جاده ای و مسافران و میهمانان گیلان زمین با کمترین مشکل و یا گره ترافیکی مواجه بودند.

فرمانده پلیس راه گیلان در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از تمامی هموطنان گیلانی و مسافران و مهمانان که با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ایام خوبی را رقم زدند ابراز امیدواری کرد: با تداوم قانونمداری و حفظ حقوق شهروندی به ویژه دقت و داشتن صبر و حوصله هنگام رانندگی و پرهیز از ارتکاب تخلفات حادثه ساز در روزهای پایانی سال در کمال سلامتی و ایمنی به استقبال سال نو و نوروز 1389 خواهیم رفت.
کد مطلب 1035342

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