120 هزار خودروی مسافر به گیلان آمد

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع 50 فقره تصادف مهم منجر به فوت و جرح که نتیجه آن کشته شدن سه نفر و مجروح شدن 67 نفر بوده در تعطیلات چند روز اخیر خبر داد و افزود: رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی که منجر به واژگونی خودروها شده عامل 20 درصد تصادفات و در واقع مهمترین علت وقوع حوادث مهم در این ایام به همراه عدم توجه کافی رانندگان به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

وی اظهار داشت: در این مدت بیش از 120 هزار خودروی مسافر وارد گیلان شده که باعث سنگینی ترافیک در اغلب جاده های اصلی و فرعی استان شده که به لطف پروردگار و با تدابیر و تمهیدات ترافیکی اجرا شده از سوی فرماندهی انتظامی استان و همکاری و مشارکت مثال زدنی سازمانهای مرتبط امداد و نجات جاده ای و مسافران و میهمانان گیلان زمین با کمترین مشکل و یا گره ترافیکی مواجه بودند.

فرمانده پلیس راه گیلان در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از تمامی هموطنان گیلانی و مسافران و مهمانان که با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ایام خوبی را رقم زدند ابراز امیدواری کرد: با تداوم قانونمداری و حفظ حقوق شهروندی به ویژه دقت و داشتن صبر و حوصله هنگام رانندگی و پرهیز از ارتکاب تخلفات حادثه ساز در روزهای پایانی سال در کمال سلامتی و ایمنی به استقبال سال نو و نوروز 1389 خواهیم رفت.