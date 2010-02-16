رابطه با انگلیس باید متناسب با توطئه های این کشور تنظیم شود

محمد کاظم انبارلویی، معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت : انگلیس در طی 100 سال اخیر همواره در امور داخلی ایران دخالت کرده است، دولت انگلیس با مداخله در نهضت مشروطه و جریان ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی نقش داشت و قصد داشت با مداخله در جریان انقلاب اسلامی این انقلاب را از مسیر اصلی آن دور کند.

وی با بیان اینکه دولت انگلیس با مداخله در نهضت مشروطه و ملی شدن نفت توانست این رویدادها را به انحراف بکشد و از دل آن استبداد رضاخان را برای مدتی تثبیت کند، ادامه داد: دولت انگلیس با انجام رفتارهای انحرافی در صدد بود تا انقلاب اسلامی را نیز به انحراف بکشد که این توطئه پلید با هوشمندی مردم و بیداری رهبری این انقلاب با شکست منجر شد.

معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی اظهارداشت: در ابتدای انقلاب مردم با توجه به اینکه مرکز توطئه در کشور را سفارت آمریکا می دانستند، این لانه جاسوسی را تعطیل کردند و پس از آن سفارت انگلیس این مداخلات را به عهده گرفت و این رفتارهای توطئه گرانه ادامه یافت تا پس از برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری که مداخلات دولت انگلیس به صورت بسیار پررنگ و با استخدام برخی خبرنگاران دهه 70 و راه اندازی شبکه فارسی بی بی سی، و تقویت کادرهای خود در سفارت انگلیس در تهران، بروز کرد.

به عقیده انبارلویی، با توجه به عملکرد دولت انگلیس و دخالت در امور کشور، نمایندگان مجلس و وزارت امورخارجه دیر یا زود باید تصمیمی مبنی بر کاهش سطح روابط با انگلیس و یا حتی قطع رابطه را می گرفتند.

وی اضافه کرد: مردم ایران از مداخلات انگلیس در امور داخلی کشور خاطره خوشی ندارند و پاسخ کوبنده خود به این توطئه ها را نیز درراهپیمایی 22 بهمن دادند.

انبارلویی درباره کاهش سطح رابطه با انگلیس در مناسبات اقتصادی نیز، گفت: انقلاب اسلامی هیچ گاه منافع اقتصادی را بر روابط سیاسی ترجیح نداده است و اگر قرار باشد مناسبات اقتصادی تاثیری در استقلال و منافع سیاسی کشور داشته باشد، جمهوری اسلامی حاضر است هر هزینه ای در این رابطه بدهد و استقلال سیاسی خود را حفظ کند.