به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمیدرضا حسینی مسئول کمیسیون موسیقی هفدهمین جشنواره مراکز استان‌ها در گفتگو با ستاد خبری جشنواره گفت: سمفونی "منظومه پارسی" که آینه تمام نمای اقوام مختلف ایران است برای نواختن در روز اختتامیه جشنواره مراکز استان‌ها آماده می شود. این سمفونی شامل 54 بیت شعر از 30 استان و بر اساس نمادهای مهم هر استان است که با همگرایی و وحدت ملی به نام ایران می‌رسیم.

وی در ادامه افزود: در این سمفونی یک گروه کر 30 نفره با لباس اقوام مختلف ایران حضور دارند. خوانندگان خوب استان‌های مختلف (غلامرضا صنعت گر از جنوب، حجت اشرف زاده از خراسان رضوی، ناصر عباسی از سمنان، دکتر اسفندیار قره باغی از آذربایجان شرقی، محمدجواد شوحانی از ایلام و حسین بهاربین از مناطق شمالی ایران) هم در آن می‌خوانند. سعی کردیم جنس صدای خوانندگان مختلف باشد تا به جذابیت کار افزوده شود. در این سمفونی 15 دقیقه ای سازهای بومی و محلی نواخته می‌شود.

حسینی درباره شعر این سمفونی توضیح داد: در ابتدا نمادهای استان‌ها را شناسایی و بعد بر اساس آن شعر را سرودیم. در مجموع سعی کردیم بهترین وزن را برای سرودن یک شعر حماسی با ملودی های ایرانی طراحی کنیم که در نهایت با مضمون کشورم آیینه لطف خدا/ مشرق پر نور ایمان و دعا سروده شده است. علی بدیع در زیباشناسی این شعر کمک زیادی کرد. همچنین بیژن ارژن هم به عنوان کارشناس کیفی جنبه های مختلف را اصلاح کرد.

وی ادامه داد: آهنگسازی این اشعار را شهرام منظمی انجام می‌دهد که آهنگسازی سمفونی جشنواره پارسال با عنوان "سرزمین پاکان" را هم بر عهده داشت. تفاوت سمفونی پارسال با امسال در این است که سال گذشته هشت لهجه در سمفونی اجرا شد، اما امسال با گویش فارسی به همه استان ها پرداختیم. حمید اکبرزاده هم که جزو آهنگساز نوگرا است کار تنظیم این سمفونی را انجام می‌دهد.