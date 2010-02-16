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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

ششمین کنگره جهانی توریسم کوهستان برگزار می‌شود

ششمین کنگره جهانی توریسم کوهستان برگزار می‌شود

ششمین نشست جهانی توریسم کوهستان و برف به منظور بررسی مسائل مرتبط با روشهای توسعه و رونق توریسم کوهستان و استانداردهای لازم دراین حوزه بهار سال آینده برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین کنگره جهانی توریسم کوهستان و برف 13 و 14 آوریل 2010 برابربا اسفند 88 با حضور کارشناسان امور کوهنوردی و توریسم برگزار می شود.
 
کنگره جهانی توریسم کوهستان و برف که امسال دردهکده ی کوهستانی کوچک اوردینو واقع در آندورا درجنوب شرقی اروپا و هم مرز با اسپانیا و فرانسه برگزار می شود، به بررسی مسائل مرتبط با رونق توریسم کوهستان و نحوه جذب توریست های بیشتر در این حوزه و نیز نحوه جهانی کردن اهداف محلی و نیز بررسی روش های توسعه بازارهای محلی اختصاص دارد.
 
در این نشست همچنین تجربه های تازه و روابط متقابل میان مخاطرات احتمالی درمناطق کوهستانی با جذابیت های طبیعی آن درکنار مسائل دیگری از این دست مورد بحث و بررسی متخصصان قرار می گیرد.
 
این کنگره جهانی سال گذشته نیز در منطقه ی کوهستانی آندورا برگزار شد که به مسئله تغییرات آب و هوایی اختصاص داشت . کارشناسان امور تحت عنوان همین عنوان با همکاری دولت های وبا حمایت سازمان توریسم جهانی در زمینه فعالیت های نوآورانه در حوزه توریسم کوهستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
ششمین کنگره جهانی توریسم کوهستان و برف 13 و 14 آوریل 2010 برابربا اسفند 88 با حضور کارشناسان امور کوهنوردی و توریسم برگزار می شود.
کد مطلب 1035362

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