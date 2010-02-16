بانک کارگشایی شعبه استان کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح سه شنبه و همزمان با اولین روز از ماه مبارک ربیع الاول بانک کارگشایی استان کردستان با حضور معاون برنامه ریزی استاندار و جمعی از مدیران ادارات و سازمانی های دولتی استان و نماینده بانک مرکزی کشور در سنندج افتتاح شد.

رئیس امور شعب بانک ملی استان کردستان در مراسم افتتاح بانک کارگشایی شعبه سنندج اظهار داشت: افتتاح بانک کارگشایی در سنندج در ادامه سیاستهای حمایتی بانک مرکزی برای توسعه فعالیتهای این بانک و فراهم کردن شرایط پرداخت تسهیلات به اقشار محروم و مستضعف جامعه است.

منوچهر رضانیا بیان داشت: در طول سال جاری بحث راه اندازی بانک کارگشایی در استانهای سراسر کشور مورد توجه جدی مسئولان بانک مرکزی کشور قرار گرفته و با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولان استان امروز شاهد افتتاح شعبه این بانک در شهر سنندج هستیم.

وی در ادامه با اشاره به نحوه فعالیتهای بانک کارگشایی در استان کردستان عنوان کرد: افراد می توانند در قابل به امانت گذاشتن طلا و جواهرات خود تسهیلات بدون نیاز به ضامن را دریافت کنند که در این راستا اقدامات و شرایط لازم برای پرداخت آنی تسهیلات در کمترین زمان ممکن فراهم شده است.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان کردستان یادآور شد: امیدواریم که در راستای سیاستهای کاری دولت نهم که نهادینه کردن عدالت جزو موارد مهم آن به شمار می رود، بانکهای استان بتوانند اقدامات و برنامه های قابل توجهی را اجرا نمایند و با توجه به این مهم زیرساختهای لازم برای افتتاح شعبه های بانک کارگشایی در تمامی شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت در استان کردستان فراهم شده است.

رضانیا در ادامه با اشاره به دیگر برنامه ها و اقدامات بانک ملی استان کردستان افزود: خوشبختانه در سال جاری مجوز لازم برای پرداخت تسهیلات بنگاه های زودبازده به مبلغ 450 میلیارد ریال از تهران اخذ شده و هم اکنون این مهم در مرحله اجرایی قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به افزایش سهم صنعت در پرداخت تسهیلات بنگاه های زودبازده در استان کردستان عنوان کرد: در راستای توجه به توسعه صنعت استان کردستان سهم این بخش از محل اعتبارات بنگاه های زودبازده در بانک ملی استان در سال جاری به بیش از 25 درصد رسیده است.