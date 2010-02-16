  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

جشنواره هنرهای تجسمی فجر/

حذف سفر ونیز و اهدای سکه از جوایز

حذف سفر ونیز و اهدای سکه از جوایز

دبیر دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از اهدا جوایز نقدی در این جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس میرهاشمی، دبیرکل دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: جوایز این دوره به شکل نقدی اهدا می‌شود تا به سرعت قابل اهدا و پرداخت باشد و درنهایت به تولید اثر هنری منجر شود.

وی افزود: تعریف پروژه سفر مطالعاتی برای برگزیدگان، در کنار دریافت جوایزنقدی همچنان در حال بررسی است.

میرهاشمی تأکید کرد: ‌امسال جوایز ما نقدی است به گونه‌ای که به نفرات اول تا سوم هر هفت بخش به ترتیب 5 میلیون، 4 میلیون و 3میلیون تومان تعلق می‌گیرد.همچنین بخش نگارگری و خوشنویسی نیز که دارای گرایش‌های مختلفی هستند درهر گرایش یک نفر به عنوان برگزیده اعلام می‌شود و مبلغ 5 میلیون تومان دریافت می‌کنند. در بخش کاریکاتور نیز که تنها بخش بین‌المللی این جشنواره است به نفرات اول تا سوم به ترتیب مبلغ 3 هزار یورو،‌ 2 هزار یورو و هزار یورو اهدا می‌شود.

سال گذشته امتیاز اعزام به ایتالیا و بازدید از جشنواره بین‌المللی ونیز به مدت یک هفته، جایزه نفر اول بود و به سه برگزیده دیگر 20 سکه بهار آزادی اهدا شد که امسال همه جوایز از شکل امتیاز سفر مطالعاتی و سکه بهار آزادی خارج شده و به جوایز نقدی تبدیل شده‌اند.

دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن به مدت یک ماه در موزه هنرهای معاصر، موسسه فرهنگی هنری صبا و فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. چهار استان گلستان، خوزستان، سمنان و یزد نیز همزمان آثاری از جشنواره را در معرض دید عموم قرار می دهند.

 

                                                

کد مطلب 1035382

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها