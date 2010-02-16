حذف سفر ونیز و اهدای سکه از جوایز

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس میرهاشمی، دبیرکل دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: جوایز این دوره به شکل نقدی اهدا می‌شود تا به سرعت قابل اهدا و پرداخت باشد و درنهایت به تولید اثر هنری منجر شود.

وی افزود: تعریف پروژه سفر مطالعاتی برای برگزیدگان، در کنار دریافت جوایزنقدی همچنان در حال بررسی است.

میرهاشمی تأکید کرد: ‌امسال جوایز ما نقدی است به گونه‌ای که به نفرات اول تا سوم هر هفت بخش به ترتیب 5 میلیون، 4 میلیون و 3میلیون تومان تعلق می‌گیرد.همچنین بخش نگارگری و خوشنویسی نیز که دارای گرایش‌های مختلفی هستند درهر گرایش یک نفر به عنوان برگزیده اعلام می‌شود و مبلغ 5 میلیون تومان دریافت می‌کنند. در بخش کاریکاتور نیز که تنها بخش بین‌المللی این جشنواره است به نفرات اول تا سوم به ترتیب مبلغ 3 هزار یورو،‌ 2 هزار یورو و هزار یورو اهدا می‌شود.

سال گذشته امتیاز اعزام به ایتالیا و بازدید از جشنواره بین‌المللی ونیز به مدت یک هفته، جایزه نفر اول بود و به سه برگزیده دیگر 20 سکه بهار آزادی اهدا شد که امسال همه جوایز از شکل امتیاز سفر مطالعاتی و سکه بهار آزادی خارج شده و به جوایز نقدی تبدیل شده‌اند.

دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن به مدت یک ماه در موزه هنرهای معاصر، موسسه فرهنگی هنری صبا و فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. چهار استان گلستان، خوزستان، سمنان و یزد نیز همزمان آثاری از جشنواره را در معرض دید عموم قرار می دهند.



