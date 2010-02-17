"جزیره بردگان" نمایش کلاسیکی که مدرن به صحنه رفت

فاطمه صارمی کارگردان جوان تئاتر که با نمایش "جزیره بردگان" نوشته ماریوو اولین تجربه کارگردانی خود را در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه برده است درارتباط با اجرای نمایش خود به خبرنگار مهر گفت: نمایش "جزیره بردگان" که از تا 9 اسفند در تالار گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه است که به ساکنان یک جزیره می‌پردازد با یکدیگر به تفاهم می‌رسند.

صارمی ادامه داد: این نمایش یک کمدی کلاسیک متعلق به قرن شانزدهم میلادی است که من سعی کرده‌ام آن را به صورت مدرن اجرا کنم.نویسنده نمایشنامه ماریوو است که فریبا کامگاری آن را به فارسی ترجمه کرده است. البته در اجرای "جزیره بردگان" شخصیت های جدیدی اضافه شده‌اند که حضورشان در پیشبرد نمایش مؤثر است.

این کارگردان افزود: "جزیره بردگان" روایتگر زنهای یک جزیره است که به این نتیجه می‌رسند مردها درهیچ زمینه‌ای ازحضور آنها استفاده نمی‌کنند بنابراین برای فرار از روزمرگی برعلیه مردها اقداماتی انجام می‌دهند.

صارمی درباره تغییراتی که در متن اصلی نمایشنامه داده است گفت: در این نمایش علاوه برروایت شخصیتهای جزیره، داستانی موازی نیز در جریان است که شخصیتهایی چون لاکی وپوتزو از نمایشنامه "در انتظار گودو" ساموئل بکت، هملت از نمایشنامه "هملت" شکسپیر، زئوس از خدایان یونان باستان و "کاساندرا" یکی از شخصیتهای نمایشنامه‌ اشیل در آن حضور دارند که به اهالی جزیره در برقراری تعامل وتفاهم کمک می‌کنند.

وی افزود: این نمایش اولین اثر من درمقام کارگردان است. به عنوان بازیگردر نمایشهای "مزرعه مین" به کارگردانی محسن حسینی، "سیاه وسفید وگل نسترن" و "خواستگاری وخرس" به کارگردانی حسین نصرآبادی، تله تئاتر "پیر بانوی کوچک"به کارگردانی حسین عاطفی حضورداشته ام.

محسن حسینی طراح، نویسنده و کارگردان تئاترمشاور کارگردان این اثر است .شیوا قلی زاده، الهه برادران، شروین عباسی، عباس یوسفی، رامتین الهیاری، سعید احمدی، سامان سید ابراهیمی، ماهور هاشمی، نشاط پورفراهانی و فاطمه صارمی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند. شادی اسلامی طراح گریم، الهه برادران منشی صحنه، فرشید ایوبی نژاد و مجتبی ظفرقندی دستیار کارگردان جزیره بردگان"هستند.