ثبت رکورد جدید لوله گذاری دریایی در فاز 12 پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر محمد رضا بهاری با اشاره به ثبت رکورد جدید برای کشش 4 خط لوله زیر دریایی در فاز 12 پارس جنوبی، توسط شناور لوله گذار C-Master گفت: در صورتیکه با مشکلات تامین مالی مواجه نشویم، عملیات لوله گذاری دریایی یکی از خطوط فاز 12 پارس تا پایان تابستان 89 تکمیل می شود.

یک مقام مسئول در شرکت تاسیسات دریایی با بیان اینکه در این حوزه رکورد جدیدی به دست آمده است، افزود: اجرای شورپول فاز یک پارس جنوبی به عنوان نخستین پروژه لوله گذاری داخلی این میدان با استفاده از تجهیزات خارجی در مدت 40 روز انجام گرفت، در حالیکه هم اکنون این زمان به 2 تا 2.5 روز کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه عملیات بخش شورپولینگ هر یک از این خطوط در مدت 48 ساعت انجام شد که رکورد قابل توجهی به شمار می رود، تصریح کرد: عملیات کشش از ساحل لوله برای هر خط حدود 900 متر تا 1.2 کیلومتر است و بعد از آن تا رسیدن به کیلومتر 6.7 برای خط A و 2.7 و 2.8 کیلومتر برای خطوط B و C عملیات لوله گذاری نرمال انجام گرفت.

مدیر پروژه لوله گذاری فاز 12 در شرکت تاسیسات دریایی ایران با اشاره به عملیات کشش چهارمین خط لوله فاز 12 بیان کرد: با توجه به اینکه این خط لوله 30 اینچ است ( سه خط لوله دیگر 32 اینچ هستند) همچنین به دلیل اینکه خط لوله 30 اینچ فاقد لوله 4 اینچ ( به منظور انتقال مواد ضد خوردگی از خشکی مورد استفاده قرار می گیرد) بود، از این رو اجرای عملیات کشش این خط و لوله گذاری نرمال آن نسبت به سه خط دیگر سریعتر انجام شد، عملیات لوله گذاری نرمال خط چهارم این خط نیز تا کیلومتر 4.2 ادامه یافت.

وی همچنین با اشاره به مباحث مالی پروژه لوله گذاری فاز 12 تصریح کرد: تاخیراتی که در پرداخت صورت وضعیتهای این پروژه وجود داشت ( تا جایی که در برخی از مواقع با تاخیر 60 روزه پرداخت صورت وضعیت ها مواجه بوده ایم)، موجب اختلال در برنامه ریزی های آن شد. با توجه به مواجهه با هوای نامناسب، وقفه کوتاهی در لوله گذاری انتهای فصل زمستان- اوایل بهار خواهیم داشت.

بهاری افزود: در صورتیکه مشکلات تامین مالی پیش نیاید با مساعدت شرکت پتروپارس تا پایان تابستان لوله گذاری حداقل یکی از خطوط فاز 12 به پایان خواهد رسید و در صورت تامین مالی و به موقع نقدینگی می توانیم لوله گذاری خطوط دیگر را نیز در ادامه آغاز کنیم.