با بضاعت کم برای پتروشیمی پرمهره برنامه داریم/ شرایط مساوی نیست

خلیل آزمون ضمن بیان اینکه تیم والیبال جواهری بازرگانی گنبد بودجه خیلی کمتری نسبت به بسیاری از تیم‌های لیگ برتر دارد، به خبرنگار مهر گفت: با این وجود مصمم و با هدف به جنگ همه حریفان و به خصوص بزرگان لیگ می‎رویم.

وی از پتروشیمی بندرامام به عنوان یکی از تیم‎های مدعی لیگ برتر نام برد و یادآور شد: فقط قرار گرفتن در رده‎های اول و دوم به معنای مدعی بودن نیست. پتروشیمی با تمام داشته‎های خود در رده پنجم است چون رقابت میان تیم‎ها نزدیک دنبال می‎شود نه مسئله دیگر. و حالا ما با کمترین بضاعت و تمام نداشته‎های خود باید به مصاف این تیم پرمهره و تمام داشته‎هایش برویم.

سرمربی تیم والیبال گنبد تصریح کرد: علاوه بر بودجه، به لحاظ مهره هم شرایط غیر مساوی با پتروشیمی داریم. با این وجود امیدواریم که بتوانیم از دیدار روز چهارشنبه نتیجه بگیریم. همان طور که در نیم فصل نخست رقابت‎ها به نتیجه رسیدیم. چراکه برای بهترین استفاده از داشته‎های خود برنامه داریم.

آزمون با اشاره به اینکه بازیکنان تیم جواهری بازرگانی گنبد دیدارهای اخیر خود در مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور را قبل قبول برگزار کرده‌اند، گفت: اگر بازیکنان این روند خود را ادامه دهند می‌توانیم پتروشیمی را در خانه‌اش هم شکست دهیم. فقط باید تمرکز داشته باشیم و فرصت‌ها را از دست ندهیم. غیر از این موضوع نگرانی دیگری بابت برگزاری بازی فردا ندارم.

دیدار تیم‌های پتروشیمی بندرامام و جواهری بازرگانی گنبد در چارچوب هفته سوم از مرحله برگشت رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا (چهارشنبه) در سالن شهرک بعثت بندرامام برگزار خواهد شد.