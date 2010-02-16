هفت جایگاه CNG در استان ایلام فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جلال شکرگزار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا قبل از سال جاری تنها یک جایگاه سی ان جی در استان ایلام فعال بود ولی هم اکنون این میزان به هفت جایگاه در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

وی بیان داشت: هم اکنون 22 هزار خانوار در استان ایلام مشترک گاز خانگی هستند.

این مسئول عنوان کرد: 99 درصد خانوارهای شهرهای ایوان و چوار و 95 درصد مردم ایلام از گاز خانگی برخوردار هستند.

شکرگزار تصریح کرد: توسعه شبکه گازی در استان ایلام روند مطلوبی برخودار است و در آینده ای نزدیک گاز رسانی به شهرهای استان ایلام به اتمام می رسد.

وی یادآور شد: تاکنون 18 هزار علمک گاز در استان ایلام نصب شده است.