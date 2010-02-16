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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۶

حریت :

بغداد خواستار نقش فعال ترکیه در آشتی ملی عراق است

بغداد خواستار نقش فعال ترکیه در آشتی ملی عراق است

ترکیه این روزها میزبان گروهی عراقی با نام "اتحاد ملی عراق" است و اعضای این گروه در دیدار با مقامات بلندپایه ترک خواستار نقش فعال آنکارا در برقراری آشتی ملی در کشورشان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، در فاصله چند هفته مانده به انتخابات پارلمانی عراق، گروهی متشکل از گروه های مختلف این کشور به ترکیه سفر کرده و در حال دیدار و گفتگو با مقامات ارشد دولت ترکیه هستند.

"همام باقر حمودی" معاون مجلس اعلای اسلامی و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عراق به روزنامه حریت گفت : ترکیه یکی از همسایه های بسیار مهم عراق است و از همین رو خواستار نقش فعال تر این کشور هم در برقراری آشتی و هم برای برقراری ثبات بیشتر در عراق هستیم. 

وی در ادامه با اشاره به انتخابات پارلمانی امسال عراق و مقایسه آن با انتخابات سال 2005 گفت : عراق هم اکنون باثبات تر از سال 2005 است.

 معاون مجلس اعلای اسلامی در ادامه افزود : ما خواهان افزایش روابط استراتژیک خود با ترکیه هستیم زیرا ترکیه دروازه ورود ما به اروپا و انتقال گاز و نفت عراق به کشورهای دیگر است.   

بر اساس این گزارش، دیدار با "عبدالله گل" رئیس جمهور، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر "عمر دینسر" وزیر کشور و تعدادی دیگر از مقامات ترکیه در برنامه این گروه عراقی قرار دارد.

کد مطلب 1035390

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