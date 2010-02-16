به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس جعفر فرشچی صبح سهشنبه در جلسه هفتگی دیدار با مدیران واحدهای صنعتی قم با اعلام این خبر اظهار داشت: از جمله مواردی که سرمایهگذاران در بخش صنعت میبایست به آن توجه داشته باشند پیشبینی دقیق هزینههای احداث یک واحد صنعتی قبل از عملیات اجرایی آن است.
وی افزود: عدم توجه به این امر سبب میشود سرمایهگذار در حین ساخت و ساز با کمبود نقدینگی و دیگر مشکلات پیش بینی نشده مواجه شده و از ادامه کار بازماند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از طرحهای نیمه تمام ادامه داد: از آنجا که طرحهای نیمهتمام، بخش قابل توجهی از امکانات را به خود اختصاص داده است، میتوان با کمک به اتمام این طرحها علاوه بر افزایش تولید، فرصتهای شغلی جدیدی را نیز در بخش صنعت ایجاد کرد.
فرشچی عنوان کرد: طی رایزنیهایی که با بانک توسعه صادرات ایران صورت گرفته است، دستورالعملی در خصوص حمایت از طرحهای نیمه تمام صنعتی، گسترش واحدهای اقتصادی کوچک و زودبازده و صدور خدمات فنی و مهندسی تدوین شده است که متقاضیان میتوانند جهت آگاهی از مراحل و شرایط استفاده از تسهیلات مذکور به سایت اینترنتی بانک توسعه صادرات ایران مراجعه نمایند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم از تأمین اعتبار جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام واحدهای صنعتی با همکاری بانک توسعه صادرات ایران خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس جعفر فرشچی صبح سهشنبه در جلسه هفتگی دیدار با مدیران واحدهای صنعتی قم با اعلام این خبر اظهار داشت: از جمله مواردی که سرمایهگذاران در بخش صنعت میبایست به آن توجه داشته باشند پیشبینی دقیق هزینههای احداث یک واحد صنعتی قبل از عملیات اجرایی آن است.
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