110 کودک در مراکز شبانه روزی بهزیستی کرج نگهداری می شوند

سید قباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به حجم بالای کار و کمبود نیروهای انسانی در این مراکزعدم تناسب تعداد مربی با کودکان را یادآور شد.

وی در عین حال مراکز شبانه روزی کرج را از جمله مراکز مطرح کشور بیان کرد و گفت: این کودکان تا رسیدن به مرحله توانمندسازی و سن قانونی 18سالگی تحت حمایت بهزیستی قرار دارند.

وزیری تعداد افراد ترخیص شده از بهزیستی کرج را 213 نفر ذکر کرد و افزود: حمایت این افراد که در اصطلاح امدادگیر بهزیستی هستند پس از ترخیص نیز زیر نظر حوزه امور اجتماعی ادامه دارد.

وی گفت: تهیه مسکن های اجاره ای در محل های مناسب و بهره مندی از خدمات مددکاری از جمله اقدامات بهزیستی بعد از ترخیص افراد از مراکز شبانه روزی است.

این مسئول بیان داشت: این کودکان در سه مرکز نگهداری بهزیستی دختران، پسران و شیرخوارگان امام خمینی (ره) نگهداری می شوند.