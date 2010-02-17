تمرین نمایش "آدامس" آغاز شد

مشهدی عباس درباره فعالیتهای نمایشی خود به خبرنگار مهر گفت: به تازگی تمرین نمایش" آدامس" را برای گروه سنی کودک و نوجوان شروع کرده‌ام. این نمایش درباره تاثیر قهر و آشتی در زندگی انسانها و روایتگر زندگی دو کودک است که والدینشان با یکدیگر قهر هستند.

وی ادامه داد: قصد دارم این نمایش را برای اجراهای خارج از کشور و جشنواره‌های بین‌المللی هم آماده کنم. نمایش "آدامس" بدون کلام است و فقط با موسیقی و حرکت اجرا می‌شود.موسیقی این نمایش توسط بیان بازیگران و به صورت زنده انجام می‌شود. مجتبی ظریفیان، مهرداد باقری، حمیدرضا حسینعلی، علیرضا ناصحی و آزیتا رضائی بازیگران "آدامس" هستند.

نمایش "موشه رو کی می‌خوره" به کارگردانی این نویسنده و کارگردان تئاتر در نخستین جشنواره کودک و نوجوان ایثار و شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک ونوجوان مورد تقدیر قرار گرفت. این نمایش در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر نیز در بخش مرور تئاتر تهران در سال 88 حضور داشت.