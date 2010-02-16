وزارت نفت به توسعه زیرساختهای عسلویه بی توجه است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عسکر جلالیان پیش از ظهر سه شنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: توجه جدی به زیرساخت ها و مایحتاج اساسی این منطقه باید به عنوان یکی از اولویتهای ویژه این وزراتخانه قرار گیرد.

وی با اشاره به برگزاری همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: با بررسی مقالات ارسال شده به دبیرخانه این همایش و نظرسنجی ‌های انجام شده به نگرانی ‌های موجود در سطح منطقه ‌ای و ملی نسبت به عدم توازن توسعه در بخش عسلویه و کنگان پی می‌ بریم .

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با بیان اینکه 80 درصد مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش، نگرانی‌های یاد شده را اثبات می ‌کند، گفت: روند کند عملیات اجرایی پروژه‌های نفتی در منطقه عسلویه و تاخیر در بهره‌ برداری فازهای پالایشگاهی و پتروشیمی یکی از دلایل مهم این نگرانی ‌هاست .

جلالیان با تاکید بر اینکه باید برای معرفی قابلیتها و پتانسیلهای استان بوشهر در حوزه صنعت نفت تلاش کنیم، اظهار داشت: از این رو برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی می‌ تواند برای تحقق این هدف مهم مناسب باشد .

وی به تداوم برگزاری نمایشگاه‌ های نفت در عرصه بین ‌المللی در استان بوشهر تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی محدودیتهایی برای ورود شرکت‌های خارجی به منطقه عسلویه وجود دارد، لذا برگزاری این نمایشگاه ‌ها باید با هدف مساعد کردن زمینه ورود این شرکت‌ها برای سرمایه ‌گذاری در استان بوشهر برگزار شود .