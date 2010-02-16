شاخصهای امنیت در بوشهر ارتقاء یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ پاسدار رضا محمدی یگانه پیش از ظهر سه شنبه در نشست با مدیران و کارکنان دادگستری استان بوشهر افزود: هم اکنون استان بوشهر در بحث امنیت از استان های برتر کشور است.

وی اظهار داشت: تمامی تلاش پلیس و نیروی انتظامی در راستای فراهم کردن محیطی آرام همراه با امنیت و رفاه اجتماعی برای هم استانی های عزیر و دیگر هموطنان کشورمان است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تاکید کرد: نیروی انتظامی همواره سعی داشته در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم و تأمین امنیت در شان شهروندان با ادارات و سازمانهایی همراه و همگام در تامین امنیت، تعامل و همکاری قوی داشته باشد.

مدیرکل دادگستری استان بوشهر نیز با بیان اینکه جهت رسیدن به هماهنگی و تعامل بیشتر بین دو نهاد چنین نشستهای باید تداوم داشته باشد، گفت: همواره خواستار ارتقاء جایگاه نیروی انتظامی استان بوده ایم و این موضوع را نیز به فرماندهان ارشد ناجا منعکس کرده‌ ایم.

حیدر بحرانی افزود: چنین نشستهایی می‌تواند ما را در تامین امنیت شهروندان و حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی کند.

در این نشست روسای پلیس ‌های پیشگیری، آگاهی، مبارزه بامواد مخدر، امنیت عمومی و دفتر حقوقی فرماندهی انتظامی استان را همراهی می‌‌ کردند.