به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، شیخ علی سلیمان عضو شورای فقه امریکای شمالی گفت: اسکنرهای بدن‌نما با آموزه‌های اسلام منافات دارد و همچنین ضد نجابت و عفت است.

شورای فقه اسلامی شمال امریکا مستقر در ایندیانا بیانیه‌ای علیه اسکنرهای بدن‌نما امنیتی با استناد به نقض آموزه‌های دینی و نمایش بدن عریان زنان و مردان و نظارت آنها توسط مردان و زنان دیگری که پشت دستگاه نشسته‌اند صادر کرده است.

این اسکنرها که به اسکنرهای بدن عریان هم معروف است پس از تلاشهای عمر فاروق عبدالمطلب از نیجریه برای بمب‌گذاری در خطوط هوایی ایالات متحده در روز 25 دسامبر در تمام فرودگاهها نصب شده‌اند.

در بیانیه شورای فقه امریکای شمالی آمده است: استفاده از این اسکنرها با آموزه‌های اسلام، قوانین طبیعی و تمام ادیان و فرهنگهایی که بر اساس نجابت و عفت بنا شده‌اند منافات دارد.

دکتر احسان باغبی عضو شورای اجرایی شورای فقه امریکای شمالی تأکید کرد: این فتوا تصریح کننده این حقیقت است که امنیت و حفظ آن نباید اعتقادات افراد را نقض کند. این اسکنرها نشان‌دهنده تمام بدن زنان و مردان به صورت عریان است.

شورای فقه اسلامی به مسلمانان توصیه کرده که به دنبال راههای دیگری غیر از عبور از این اسکرنرها باشند. شیخ علی همچنین یادآور شد که گروههای مسیحی و یهودی هم این روش را مورد تأیید خود قرار نمی‌دهند.

شورای روابط اسلامی امریکایی به‌عنوان سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان به شدت از این فتوا حمایت می‌کند.

علمای مسلمان در امریکا همچنین اظهار داشتند که مسلمانان امریکایی که حدود 7 میلیون نفر تخیمن زده شده‌اند کاملا از اقدامات ضروری برای تأمین امنیت تمام مسافران حمایت می‌کنند. ما با امنیت مخالفت نیستیم و به آن اهمیت می‌دهیم اما این راه صحیح نیست.

وی گفت: مقامات امریکایی از اهمیت این موضوع برای مسلمانان و سایر گروههای دینی اطلاع ندارند. آنها باید در این رابطه آموزش ببینند.

این رهبر مسلمانان در امریکا اعتقاد دارد که مقامات امریکایی باید بتوانند راه دیگری برای اسکن بدن پیدا کنند که اخلاقیات به چالش کشیده نشود. دولت باید این مسئله را که به اخلاق و کرامت افراد مرتبط است جدی بگیرد.