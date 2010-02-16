ترجمه روسی کتاب "جاذبه و دافعه امام علی (ع)" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار ترجمه روسی نهج‌البلاغه در سال 2008 از جمله فعالیتهای بنیاد در همین جهت بود.

مترجم این اثر محمد سلام مخشولوف است که تا به حال به سفارش بنیاد کتابهای " انسان کامل "، " خدمات متقابل اسلام و ایران "، " مسئله حجاب "، " انسان در قرآن "،" جاذبه و دافعه امام علی ع " و " نظام حقوق زن در اسلام " را ترجمه نموده است. این مترجم همچنین " سیری در نهج البلاغه " اثر شهید مطهری را به سفارش بنیاد، در دست ترجمه دارد.

ترجمه روسی "جاذبه و دافعه امام علی ع " در تیراژ 1000 نسخه با همکاری انتشارات شرق شناسی سنت پترزبورگ در 160 صفحه منتشر گردیده است.