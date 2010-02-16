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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

ترجمه روسی کتاب "جاذبه و دافعه امام علی (ع)" منتشر شد

ترجمه روسی کتاب "جاذبه و دافعه امام علی (ع)" منتشر شد

بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه با هدف معرفی ویژگی‌های شخصیت امام علی(ع) اقدام به نشر کتاب "جاذبه و دافعه امام علی(ع)" اثر استاد مطهری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار ترجمه روسی نهج‌البلاغه در سال 2008 از جمله فعالیتهای بنیاد در همین جهت بود.

مترجم این اثر محمد سلام مخشولوف است که تا به حال به سفارش  بنیاد  کتابهای " انسان کامل "، " خدمات متقابل اسلام و ایران "، " مسئله حجاب "، " انسان در قرآن "،" جاذبه و دافعه امام علی ع " و " نظام حقوق زن در اسلام " را ترجمه نموده است. این مترجم همچنین " سیری در نهج البلاغه " اثر شهید مطهری را  به سفارش بنیاد، در دست ترجمه دارد.

ترجمه روسی "جاذبه و دافعه امام علی ع " در تیراژ 1000 نسخه با همکاری انتشارات شرق شناسی سنت پترزبورگ  در 160 صفحه  منتشر گردیده است.

کد مطلب 1035427

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