11 هزار فقره پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی تشکیل شد

جعفر صادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این تعداد پرونده در 141 هزار مورد بازرسی از اصناف مختلف استان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه بخش خدمات با 39 درصد بیشترین تخلفات را به خود اختصاص داده است، بیان داشت: گرانفروشی با 68 درصد، کم فروشی و تقلب با 18 درصد نیز بیشترین عنوان تخلفات اصناف را شامل می شوند.

وی برپایی 15 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، اجرای طرح نظارتی ویژه تعطیلات نوروزی، ذخیره سازی سه هزار و 500 تن پرتقال و سیب را از اهم برنامه های این سازمان در ایام تعطیلات نوروزی برای تنظیم بازار عنوان کرد.

اسکندری در ادامه با بیان اینکه سالانه افزون بر 423 هزار متر مربع فرش دستباف در سطح این استان تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می شود، اظهار داشت: این میزان فرش در 24 هزار کارگاه فرشبافی و توسط 110 هزار نفر بافنده فرش در سطح این استان تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی رتبه هفتم تولید فرش در کشور را داراست، خاطرنشان کرد: سالانه افزون بر 35 میلیون دلار فرش از این استان به خارج از کشور صادر می شود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه فرشهای افشار تکاب و ماهی خوی را از جمله مهمترین فرشهای تولیدی استان هستند، بیان داشت: این سازمان در تلاش است تا این دو نوع فرش را به ثبت ملی و جهانی برساند.

اسکندری گفت: از مجموع فرش های صادراتی این استان40 درصد به کشورهای آلمان، امریکا و بقیه به کشورهایی چون نیجریه، فرانسه، دانمارک، بلاروس، کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس صادر می شود.