به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه اپیزودیک در 26 قسمت 30 دقیقهای به سفارش سیمای مرکز ایلام تهیه میشود و قرار است از یکی از شبکههای سراسری روی آنتن برود. مضمون مجموعه "پنجرهای رو به خدا" عرفان است و اپیزود اول آن با عنوان "روزنه" تصویربرداری میشود.
فیلمنامه این سریال را امیر شادابی نوشته و در اپیزود روزنه مریم سلطانی، الیزابت امینی، سعیده عرب، محمدعلی جمالی و ... بازی میکنند. عوامل "پنجرهای رو به خدا" عبارتند از مدیر تصویربرداری: محمد فضیله، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: مسعود حقی، طراح صحنه و لباس: منوچهر یعقوبی، صدابردار: مجید یوسفی، صداگذار: محمدرضا یوسفی و طراح گریم: محیاد میمی.
سعید تهرانی قصد دارد پیش تولید فیلم سینماییاش با عنوان "عشق و گلوله" را اواسط فرودینماه آغاز و اوائل اردیبهشتماه کلید بزند. وی کارگردانی فیلم سینمایی "سربلند" را در کارنامه دارد.
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