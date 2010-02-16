ظرفیتهای بوشهر برای تجار کویتی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامعلی میگلی نژاد پیش از ظهر سه شنبه در نشست با سفیر کویت در ایران افزود: استان بوشهر از قابلیتهای عظیم صنعتی در بخش نفت و گاز و دیگر بخش های همچون تجارت، صنعت، توریست و ... برخوردار است که با معرفی آنها موجب ترغیب تجار کویتی جهت توسعه تجارت در بوشهر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تجار بوشهری و کویتی از دیرباز مراودات تجاری داشته اند، اظهار داشت: با بالا بردن مراودات بیشتر می‌ توانیم از ظرفیت‌های خالی به ویژه در بخش اقتصادی، هر دو منطقه را بهره ‌مند کنیم .

نمایده مردم شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس ابراز امیدواری کرد: این دیدار و نشست نقطه عطفی در روابط بین استان بوشهر و کویت است که امیدواریم زمینه ‌ای مناسب برای بهره‌ مندی دو منطقه در آینده باشد .

نماینده مردم کنگان، دیر و جم در مجلس نیز گفت: با توجه به وجود ذخائر عظیم نفت، گاز، پتروشیمی و وجود تجربیات فراوان در بخش کشاورزی و شیلات استان همه بخش ‌های مذکور آماده جذب سرمایه‌ گذار کویتی در استان بوشهر هستند.

عسکر جلالیان خواستار تشکیل کمیته مشترک بین استان بوشهر و کویت برای گسترش روابط دو منطقه در بخش شیلات شد، اظهار داشت: با توجه به تخصص و تجربه پرورش ماهی و میگو در کویت و فراهم بودن سواحل بکر و مناسب برای ماهیگیری در جنوب ایران و استان بوشهر پیشنهاد می شود کمیته ‌ای مشترک بین استان بوشهر و کویت برای گسترش روابط دو منطقه در بخش شیلات تشکیل شود.

وی با تاکید بر گسترش تعامل و همکاری ایران و کویت، گفت: هرچه تعاملات در حوزه خاورمیانه بیشتر باشد به ثبات امنیتی و اقتصادی در منطقه بیشتر کمک می ‌کند و این موضوع نگاه سیستم مدیریتی و قانون گذاری ایران است.