به گزارش خبرگزاری مهر، مخترعان انگلیسی دانشگاه لیدز دستگاه لباسشویی ابداع کرده اند که تقریبا از آب استفاده نمی کند و پس از شستشو لباسها را کاملا خشک باقی می گذارد.

در این ماشین لباسشویی سبز که دوستدار محیط زیست بوده و به دلیل کم مصرف بودن از میزان انتشار کربن در محیط خواهد کاست به جای آب و پودرهای شوینده از دانه های پلاستیکی ریزی استفاده می شود که نقش عناصر تمیز کننده را به عهده داشته و می توانند برای صدها بار مورد استفاده قرار گیرند.

به این شکل لباسهای مرطوب در داخل ماشین لباسشویی قرار گرفته و دانه های پلاستیکی به عنوان مواد تمیز کننده آنها را شستشو داده و پاک می کنند و در انتهای این روند، لباسها به صورت کاملا خشک از ماشین خارج می شوند.

پروفسور "استفن بورکنشاو" متخصص شیمی نساجی این ماشین را طی 30 سال گسترش تکنولوژی سبز در دانشگاه لیدز ابداع کرده است و شرکت زیراکس که تولید ماشین را به عهده گرفته است امیدوار است درآمد حاصل از این ماشین را سالانه به 50 میلیارد پاوند برساند.

بر اساس گزارش تلگراف، زیراکس در تلاش است این ماشین لباسشویی را تا پایان سال جاری به تولید انبوه رسانده و در اختیار مشتریان ویژه ای از قبیل هتلها، آسایشگاه ها و خشکشویی ها قرار دهد.