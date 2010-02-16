سه پروژه ترافیکی در شهر مشهد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: دو طرفه شدن مسیر خط ویژه اتوبوس در خیابان دانشگاه، تجهیز سه دستگاه پل هوایی عابر پیاده به سیستم پله برقی، تکمیل و بهره برداری از 116 ایستگاه اتوبوس جدید از جمله اقدامات انجام شده در سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد است که مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: مسیر ویژه اتوبوس در خیابان دانشگاه با هدف افزایش سرعت ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت دو طرفه در آمده است که ایجاد مسیرهای ویژه اتوبوس در خیابانهای پرتردد شهر مشهد باعث استقبال شهروندان در استفاده از حمل و نقل عمومی خواهد شد.

امامی در خصوص تجهیز سه دستگاه پل هوایی عابر پیاده به سیستم پله برقی در سه محدوده پرتردد شهر گفت: تاکنون در مشهد چهار دستگاه پل هوایی مجهز به سیستم پله برقی بوده اند که با اجرای طرح جدید پل های عابر پیاده در سه راه راهنمایی، انتهای بلوار سجاد تکمیل گردیده و پل عابر پیاده مقابل خیابان پروین اعتصامی به سیستم پله برقی مجهز شده اند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از تکمیل 116 ایستگاه اتوبوس جدید در سطح شهر خبر داد و افزود: این ایستگاه ها دارای سایبان های شیشه ای با طراحی مدرن و زیبا و امکاناتی همچون رمپ جهت استفاده توانیابان نیز می باشد.

امامی در پایان اظهار امیدواری کرد: با ایجاد تسهیلات بهتر و بیشتر بتوانیم در جهت ارتقای رضایتمندی و آسایش شهروندان و کاهش و روانی ترافیک در سطح شهرمان گامی مؤثر برداریم.